北市228紀念活動 賴清德另有行程取消出席

副總統賴清德因另有行程，婉拒出席北市228紀念活動。（資料照）

2021/02/24 18:08

〔記者鄭名翔、蘇永耀／台北報導〕台北市政府邀請前總統馬英九出席228紀念活動引發獨派不滿，台灣國家聯盟宣布退出協辦，原訂出席的副總統賴清德也確定取消出席；台北市副市長蔡炳坤今證實，週一下午接獲此通知，昨向賴清德辦公室聯繫，係因賴副總統行程有所調整，與台灣國家聯盟退出一事無關。

台灣國家聯盟主任李邦孚說，聯盟長期參與舉辦紀念會，但因為馬英九為統派，也未跟受難者道歉，令聯盟的會員無法接受，不願跟馬英九同台，因此退出協辦；而賴清德為台灣國家聯盟邀請出席，決定退出後有將聲明稿提供賴副總統。不過，據了解，在國家聯盟退出前，賴清德副總統即因另有行程安排，已經婉拒出席。

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蔡炳坤稱，北市府於前天下午得知賴清德取消出席，昨有再向副總統辦公室聯繫，係因賴清德當天行程有所調整，與台灣國家聯盟退出並無關連，雖北市府有表達可調整時間，但對方考量活動時間表皆已告知出席的受難者家屬，不宜異動，當天活動將為馬英九與市長柯文哲同台。

蔡炳坤說，政治人物出席各種活動的行程異動為常態，紀念活動主角仍在228受難者家屬，誰來也不是那麼重要，北市府辦此活動用意仍希望能撫慰心靈、放下仇恨，使台灣和解共生，若屆時賴清德、台灣國家聯盟願再出席，北市府仍竭誠歡迎。

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