台灣國家聯盟退出協辦228 蔡炳坤：對方承受壓力、市府續辦

蔡炳坤表示，昨拜訪台灣國家聯盟，感受對方承受壓力才選擇以此方式避免衝突，北市府表達理解，也依既定計畫舉辦，歡迎大家來參加。（資料照）

2021/02/24 14:31

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府邀請前總統馬英九出席今年北市228紀念活動並致詞，引發受難家屬及人權律師反彈，台灣國家聯盟更退出協辦；台北市副市長蔡炳坤今早表示，昨拜訪台灣國家聯盟，感受對方承受壓力才選擇以此方式避免衝突，北市府表達理解，也依既定計畫舉辦，歡迎大家來參加。

蔡炳坤說，北市府主辦228紀念活動，規劃上與協辦的台灣國家聯盟、北市228協會溝通順暢，但國盟宣布退出後，昨有再拜訪並與對方對談一個多小時，感受台灣國家聯盟因馬英九出席活動一事承受壓力，才選擇退出避免衝突；蔡稱，國家聯盟呼籲會員在重要日子不要有衝突對立，更不希望有脫序情況，對此，北市府表達理解。

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邀請馬英九出席的前北市228協會理事長、馬英九基金會董事廖繼斌則稱，「228其實你我心知肚明，沒那麼多仇恨。」強調馬英九十分關心228事件，過去也連年到228紀念碑行禮，邀請他參加再自然不過，並感概228族群不分立場都不太願意表態，自己曾在228基金會服務7年多，希望把所知講清楚，讓關心轉型正義的人能理解，並助台灣團結。

台北市長柯文哲排定228當天騎腳踏車「一日雙城」，外傳柯為與馬英九同台而特地中途再折回參加228紀念活動；蔡炳坤解釋，一日雙城是既定行程，但柯文哲作為228活動主人，在整體時間規劃許可下出席，當天副總統賴清德也會與會，並非為特定人士，主人皆歡迎各界、228受難家屬參加。

而馬英九今早被問到外傳「被柯文哲蹭」一事時表示，「這我倒不知道，這要問他（柯文哲）不是問我。」

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