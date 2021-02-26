AQI達155北部空品亮紅燈！環保署：晚起將好轉

今天北部AQI指標達155，亮起紅色警示，預估晚起好轉。（記者陳姿文攝）

2021/02/26 09:05

〔即時新聞／綜合報導〕行政院環境保護署指出，由於昨天（25日）竹苗沿海地區受背風渦旋影響，將污染物往北傳輸，導致北部汙染物濃度較高，今天（26日）空氣品質仍為紅色警示，對此環保署昨天要求台電公司西半部燃油及燃煤電廠降載，雙北三座焚化廠也降載20%。

環境保護署表示，昨日白天起，竹苗沿海地區受背風渦旋影響，將污染物往北傳輸，致北部地區污染物濃度較高，入夜後西半部地區風速弱且有霧，混合層偏低，水平及垂直擴散條件較差，導致容易累積污染物。

請繼續往下閱讀...

今天由於環境場風速偏弱，且西半部地區於清晨及夜間易有局部霧，導致汙染物容易累積，北部AQI指標達155，亮起紅色警示。但環境保護署表示，晚起鋒面通過及東北季風增強，迎風面地區空品將逐漸好轉。

環保署提醒，永和、新北（樹林）、大里、二林、彰化（員林）、台南（麻豆）、東區林森路（台南市政府衛生局林森辦公室）、嘉義、新港、新營、台南、善化、安南、斗六地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），西半部敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。天氣風險公司總經理彭啟明也提醒，北部民眾要減少外出，若出門則須戴上口罩。

明天（27日）東北季風增強，中部以北位於迎風面，擴散條件佳，反而南部地區位於下風處，污染物稍易累積。預估宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

今天北部AQI指標達155，亮起紅色警示，預估晚起好轉。（記者陳姿文攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法