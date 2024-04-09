公園偷渡「黃金」？台中水肥小車換大車 被質疑有弊端

議員何文海質疑台中水肥廠週遭出現小型水肥車將水肥轉到大水肥車的情況，認為情況有異。（圖︰議員何文海提供）

2024/04/09 08:52

〔記者唐在馨／台中報導〕台中市去年才被審計處質疑水肥三年來不減反增，認為有幫外縣市處理水肥之嫌，但環保局堅決否認；民進黨台中市議員何文海連日來接獲民眾檢舉，他也親眼目睹水肥廠周遭竟然有小水肥車直接把水肥灌到大車，質疑「偷渡外縣市水肥」明目張膽？台中市環保局否認。

對此，台中市環保局長陳宏益表示，先前曾同意環保公司針對部份小型水肥車可以直接把水肥灌到大水肥車中，以免水肥車排隊要進水肥廠會引發民怨，他認為應該不是在處理外縣市水肥，而是台中市本身的水肥小車換大車，但他也坦承，議員拍到的地點並非環保局同意換裝水肥的地點，已經下令徹查。

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何文海今天表示，他去年就曾質疑過，台中市有大型水肥車在空曠的未啟用的重劃區內接管小型水肥車承裝水肥，但環保局一直不承認水肥處理有異，這次清明連假4天，不但接獲民眾檢舉，他也親眼目睹，包括文心南二路附近的正心公園，或是大墩二街附近的園道旁，都看到有小型水肥車把水肥換到大型水肥車上的情況。

何文海說，如果照環保局說的是正當的轉運，為何要躲到人跡較少的地方，甚至跑到公園旁邊，他看工作人員也是閃閃躲躲，這裡面有無非法情況？環保局必需調查清楚。

何文海強調，南屯在地民眾已經一再反映要求水肥廠遷移，如果環保局不但不遷移，還坐視可能有代收外縣市水肥的情況，市民不會接受，一定會起而抗議。

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