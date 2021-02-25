全國空氣糟 新北空品防制指揮中心三級開設啟動緊急應變

環保署預報近日因氣象條件造成擴散不佳、空氣品質不良，新北市環保局已預先啟動空氣品質防制指揮中心作緊急應變三級開設。（記者翁聿煌攝）

2021/02/25 20:05

〔記者翁聿煌／新北報導〕行政院環境保護署預報，近日因氣象條件造成擴散不佳、空氣品質不良，為避免空氣品質持續惡化，新北市環保局已預先啟動空氣品質防制指揮中心作緊急應變三級開設，發布各項訊息，相關局處亦依任務分工執行應變作業，共同落實通報防護及減量防制。

環保局空氣品質維護科長郭淑萍說，新北市空氣品質已呈現逐年改善趨勢，自今年起環保署並公告新北市為細懸浮微粒二級防制區，成為符合空氣品質標準區域，但每年11月至隔年4月期間，台灣北部地區受氣候、地形條件影響，仍易發生暫時性細懸浮微粒（PM2.5）空氣品質不良情形。

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她指出，針對近來空品不良情形，環保局已要求三座焚化廠進行降載減排幅度20％、新北市重大污染源汽電共生機組降載減排幅度30％，並針對粒狀物排放量大的陶瓷業、堆置場等工廠進行稽查工作及於車流熱區進行移動污染源攔檢作業；另對常易發生露天燃燒地點加強稽巡查，並要求24家列管應變工廠啟動空品不良應變措施，前60大營建工地啟動抑制揚塵作業。

郭淑萍說，因近期風場轉為偏東風，台灣西半部因處背風側，風速較弱，加上地表輻射冷卻致垂直擴散條件不佳，使空氣品質不良狀況持續數日，新北市已配合環保署指示，並依新北市「區域空氣品質惡化防制措施計畫」採取相關應變措施，加強稽查及啟動應變措施外，並提醒民眾預為採取防護措施，請民眾出門配戴口罩，減少戶外活動，並注意自身健康；出門請盡量搭乘大眾運輸工具，減少使用私人運具，共同減緩空氣品質不良影響。

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