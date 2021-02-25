台中空品今紅害明橘燈 環局急籲：元宵節少放煙火、燒紙錢

明天是元宵節，環保局也請民眾儘量減少施放煙火及焚燒紙錢，以免空氣品質更加惡化。（本報合成）

2021/02/25 20:23

〔記者蔡淑媛／台中報導〕受環境風場吹偏東風，今天台灣西半部擴散差，台中市空污亮紅害、霧霾嚴重，能見度不足200公尺，白天幾乎處於靜風狀態，空污持續累積，海線地區尤其嚴重，台中市環保局鎖定海線地區工廠，派員進駐稽查台中前兩大固定污染源中火及中龍鋼鐵，要求降戴減排，同時稽查在地工業區、查緝露天燃燒，晚間隨著靜風區北移，空污改善，但明天空污仍是橘色提醒。

明天是元宵節，環保局也請民眾儘量減少施放煙火及焚燒紙錢，以免空氣品質更加惡化。另外，空氣品質受到地形及氣候影響，不確定性高，請民眾多加注意空品狀況，尤其敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者，應避免在戶外長時間活動，減少劇烈運動，必要時應戴上口罩。

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台中市今天16處空品測站近半數亮紅害，台中市環保局長陳宏益說，這次空污受到靜風區停滯在中南部，每秒風速僅0.5公尺，早晚水霧重，加重污染物累積，能見度不佳，早上7點多就明顯看得出來，也由於處於靜風型態，固定污染源的影響加重。

陳宏益觀察這波空污，龍井、烏日等海線地區空污相較嚴重，在地有中火、中龍、中美合、梧棲關連工業區、大甲幼獅工業區會加重空污，而中火、中龍為台中前2大固定污染源，PM2.5排放量依國家排放清冊顯示，占全市固定污染源43％，空品不良時如能確實降載減排，有助緩解空品不良狀況，市府已派員進駐中火、中龍稽查，直至空品狀況改善為止。

上波2月初西半部空污，台中市全境亮紅害，中火停機一半剩5部發電共降載減排約35％，這波空污有7部機組上線，陳宏益認為這一波中火應要降載減排達70％，但中火僅減40％，應隨著環保署預報空污變差而隨時應變調整。

台中市針對環保局也加派稽查人力，加強稽查大型固定污染源、稻草露天燃燒、燃燒金紙、餐飲油煙等污染源，召開跨局處應變會議，瞭解各局處應變作為，持續採取空品應變措施及監控空品狀況。

台中25日空品不佳，天究灰濛濛。（記者蔡淑媛攝）

中市府派員進駐中火、中龍稽查。（記者蔡淑媛翻攝）

台中市府啟動空污防制應變措施。（記者蔡淑媛翻攝）

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