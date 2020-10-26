想參加學校園遊會…母憶子曾被學長毆打仍心驚

圖為電擊棒，與新聞無關。（資料照）

2020/10/26 14:18

〔記者歐素美／台中報導〕台中市何姓國二生，今年初在公車上遭兩名學長以電擊棒痛毆受傷送醫，本月31日學校要舉辦園遊會，何生母親想要參加，卻心生恐懼，在報廢公社發文，擔心自己去學校會「神經質發作」；校方則表示，打人的2名學生都已畢業，家長很熱心跟導師討論要贊助園遊會二手商品跳蚤市場，互動良好。

何姓學生今年1月6日搭乘公車時，遭陳姓及許姓學生痛毆送醫，許生並拿出電擊棒恫嚇何生。經過10個月，何生母在臉書「報廢公社」發文表示，10月31日學校將舉辦園遊會，她想努力參加孩子的活動，但想到孩子放學遭學長在公車上圍堵毆打，頭破血流，打人的學生還拿出電擊棒嚇人，令她心生恐懼，擔心自己到學校會「神經質發作」。

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校方對此表示，何生與許生及陳生3人常搭公車，許生表示，因何生經常向他嗆聲，並放話書包中帶棍棒，疑要對許生不利，今年1月6日雙方才在公車上發生言語及肢體衝突，許生攜帶電擊棒只是恫嚇何生，並未用電擊棒傷及何生。案發後校方即針對雙方進行心理及課業輔導，學生學習狀況正常，陳生及許生也於今年6月畢業。

近日學校要辦理校慶園遊會，何生家長並表示要贊助園遊會二手商品跳蚤市場，跟導師互動良好，目前學校仍在輔導何生，後續會再拜訪與關心何生及家長。

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