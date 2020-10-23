中市國中教師校園內打主任遲未懲處 議員批教育局動作慢半拍

議員爆台中9月有國中教師校內打主任，竟迄今未處理，引發家長憂心。（記者蘇孟娟攝）

2020/10/23 13:06

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市議員蕭隆澤今在議會質詢驚爆9月傳有國中老師衝辦公室打主任，但事件發生迄今教育局竟還未處理，怒批「難道要等打死人才要處理嗎」，要求教育局加速處理；教育局長楊振昇表示，10月30日將召開教師評審委員會，此事件在程序管理上確實要檢討，會以最快、最嚴謹方式裁處，「該怎麼處理就怎麼處理」。

蕭隆澤指出，9月7日發生有國中老師打主任的事件，當時詢問教育局長楊振昇是否有此事，楊振昇回應確有其事。蕭隆澤不滿指出，事件9月發生，現在已經快11月，事件卻尚未處理，打人的老師也不必調離現職，讓其餘老師看不下去，更有家長憂心情緒控管有問題的教師，萬一拳頭轉向學生怎麼辦。

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蕭隆澤指出，昨日他接到家長投訴指該名教師疑因差勤問題怒衝辦公室打人事主任，當時有部份教師目擊，被打主任也已提告，這種教師間的暴力事件發生在台中市，實在是台中市教育失敗。

蕭隆澤指出，問題是事件發生迄今未見教育局有任何處置，難道要等到打死人才有事，萬一打學生怎麼辦，質問教育局為何這種事還不趕快處理。

市議員謝明源也指出，今年6月台中市也傳有國中不當體罰學生，連打學生6巴掌，被投訴曝光，但教育局到現在也尚未處理，對學生形成極大壓力。

謝明源問台中市有多少不適任教師，又是如何處理；楊振昇指出，台中市自101學年度到108學年包括小學有9人、國中11人及高中有7名不適任教師，共有27名不適任教師。

謝明源指出，6月發生不當體罰的老師迄今不處理，讓99%優秀老師受限1%的不適任老師影響名聲。楊振昇解釋處理不適任教師有一定的法律程序，須依程序走。

市議員邱素貞指出，老師打主任做出最不好的教育示範，教育學生的老師竟出現暴力行為，教育局應用最短時間處理掉，教育才可能辦得好。

市議員陳淑華也問，101學年度到108學年度共有27位不適任教師目前處理情況如何，楊振昇指出，27名不適任教師均已解聘；陳淑華說，顯示教育局並不是沒有辦法處理。

陳淑華指出，過去曾有學生被老師覇凌，學校拖很久都沒辦法處理，搞得家長要掛布條控訴，且過程中老師沒有調離現職，繼續任教讓學生形成心理傷害。

陳淑華說，教師法已修正主管機關可以成立「教師專業審查會」（專審會），作為「教師評審委員會」以外評議途徑，以此制衡不作為學校，加速汰除不適任教師，促教育局召開專審會加速辦理。

楊振昇僅回會儘快處理， 陳淑華不滿答覆不夠明確，怒批儘快是多快，難道要等你下台才能處理嗎？

議會教育文化委員會主席江肇國裁示，請教育局在一週內儘速度理。

教育局表示，經瞭解該國中老師今年9月7日疑因差勤管理問題，與該校人事室主任發生肢體衝突，人事主任到院驗傷後已向警局報案，循司法途徑尋求救濟。

教育局指出，已在9月9日派員到校了解，關心人事主任傷勢。學校同時成立調查小組，分別於9月9日、14日、21日召開3次校園事件處理會議。

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