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    莫拉菲轉中颱進入南海 週四東北風增強北台再變天

    「莫拉菲」已經增強為中度颱風，不過位置偏南，外圍雲系影響台灣程度較少。（圖擷自中央氣象局）

    「莫拉菲」已經增強為中度颱風，不過位置偏南，外圍雲系影響台灣程度較少。（圖擷自中央氣象局）

    2020/10/26 10:11

    〔即時新聞／綜合報導〕今年第18號颱風「莫拉菲」持續發展，今（26日）上午穿越菲律賓中部群島進入南海後，已經增強為中度颱風，不過位置偏南，外圍雲系影響台灣程度較少，全台各地秋高氣爽穩定的好天氣將維持到週三（28日），週四（29日）起，東北風增強，北部、東北部到東半部再度降溫，轉為多雲有短暫陣雨的天氣。

    根據中央氣象局最新觀測指出，中度颱風莫拉菲今上午的中心位置在北緯13.2度，東經120.4度，即在菲律賓西方近海，以每小時22公里速度，向西進行，預估將撲向越南，對台沒有直接影響。

    氣象達人彭啟明在天氣風險公司臉書「天氣風險 WeatherRisk」表示，莫拉菲颱風位置和前兩個颱風相比，顯著的偏南，外圍雲系影響台灣的程度也較少一些，主要還是東北風的天氣在主導，頂多就是很外圍中層的水氣有些北上而已，不至於和前兩個颱風外圍帶來台灣東北部的較多降雨。

    全台各地將維持秋高氣爽穩定的好天氣到週三，今天白天會更為回溫，北部有機會到26-27度，中南部30-31度，民眾可以好好把握，拿秋冬裝出來曬洗的好時機；週四開始，台灣附近的東北風會增強，北部東北部到東半部會轉為多雲有短暫陣雨的天氣，中南部則是多雲到晴的天氣，這波東北風略強一些，溫度有機會比這周末略低一些。

    彭啟明表示，南部大氣穩定，本地的空氣污染物擴散條件較差，將進入典型的空污季，中南部民眾仍要不定期的更新每天的空氣品質資訊。

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