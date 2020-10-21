共伴效應發威到明天！ 颱風論壇一張圖曝全台降雨熱區

共伴效應逐漸發威，預計將持續到本週四結束。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今日發布一張圖，分析全台天氣。（圖擷取自臉書＿「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

2020/10/21 17:59

〔即時新聞／綜合報導〕共伴效應逐漸發威，預計將持續到週四（22日）結束。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天發布一張圖，分析全台天氣。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天在臉書發文解釋，共伴效應常發生在秋季，當颱風行進至呂宋島北側或西側時，颱風環流的暖濕東南風會吹到台灣，此時如果北方剛好有涼冷東北風南下，就會在台灣東側相遇，形成類似「鋒面」的降雨系統，「而東北風跟東南風匯合而成的東風，遇到台灣地形又會再舉升成雲致雨，因此在『鋒面』跟『地形』這兩種降水機制的運作之下，位於迎風面的東部（尤其東北部）常常有大雨甚至豪雨的發生。

請繼續往下閱讀...

粉專指出，到明天結束以前，基隆北海岸、陽明山、宜蘭南側山區（含蘇澳）地區「雨會很大」；北北基桃、宜花東、南部山區、恆春半島等地區則是「常常下雨」、新竹苗栗、中部山區、高雄屏東等地則以陰天為主，但偶爾有降雨機會；而中部平地、嘉南平地地區，天氣則維持多雲時晴，沒受到影響。

而週五（23日）東北風大舉南下，全台各地的降雨將逐漸緩和，除了東部有時候還是會下一點雨，但同時，天氣會變得更涼，其中，中南部空曠地區、北部、東部自週五開始，低溫很有可能下探20度以下。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法