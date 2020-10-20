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    週三受颱風及東北風影響水氣增多 週末北部有望見陽光

    受到颱風外圍環流及東北風影響，明天北部跟東半部地區都會是陰陣雨的天氣。（資料照，記者塗建榮攝）

    受到颱風外圍環流及東北風影響，明天北部跟東半部地區都會是陰陣雨的天氣。（資料照，記者塗建榮攝）

    2020/10/20 22:13

    〔即時新聞／綜合報導〕今天（20日）持續受到東北風影響，氣象局今晚再對北北基宜4縣市發布大雨特報。而明天（21日）受到第17號颱風「沙德爾」影響，水氣會明顯增多，整個北部跟東半部地區都會是陰陣雨的天氣，還請民眾多加注意。

    根據中央氣象局預報，今天上午形成的沙德爾颱風，其外圍環流帶來暖濕空氣，與東北風帶來的涼冷空氣交互作用，今晚開始降雨就會越來越頻繁，而明天的水氣會更多。21日北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有斷斷續續的陣雨，其中基隆北海岸、宜蘭、花蓮及大台北山區有局部大雨或豪雨發生的機率，請民眾出門務必記得攜帶雨具。另外這兩天晴朗穩定的中南部，明天雲量也會增多。

    中央氣象局表示，沙德爾颱風目前向西北西移動，未來有持續增強的趨勢，未來數天將持續提供旺盛水氣，有關颱風消息請隨時留意氣象局資訊。天氣風險公司則表示，此次颱風將一路向西遠離台灣，且台灣附近的東北風也會逐漸增強，把颱風的水氣推到南邊，因此預計週五（23日）起降雨會逐漸減少，甚至週末會有北邊乾空氣進來，讓這週幾乎天天陰雨的北部見到久違的太陽，是近期天氣較穩定時段，可以好好把握。

    溫度方面，21日各地清晨低溫約21至25度，局部空曠地區可能出現20度左右低溫。白天桃園以北及宜花地區高溫25至28度，新竹以南及臺東29至33度，中南部日夜溫差較大，提醒早出晚歸的朋友請適時添加衣物以免受涼。另外紫外線方面，明日全台各地均為「中量級」至「高量級」。

    空品方面，根據行政院環保署預報資訊指出，21日北部、竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中部近山區可能達橘色提醒等級；雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

    21日白天桃園以北及宜花地區高溫25至28度，新竹以南及台東29至33度，中南部日夜溫差較大。（圖擷取自中央氣象局）

    21日白天桃園以北及宜花地區高溫25至28度，新竹以南及台東29至33度，中南部日夜溫差較大。（圖擷取自中央氣象局）

    明日紫外線預報，各地區均為「中量級」至「高量級」。（圖擷取自中央氣象局）

    明日紫外線預報，各地區均為「中量級」至「高量級」。（圖擷取自中央氣象局）

    明天各地空氣品質預報，綠色為「良好」等級，黃色為「普通」等級，橘色為「提醒」等級。（圖擷取自空氣品質監測網）

    明天各地空氣品質預報，綠色為「良好」等級，黃色為「普通」等級，橘色為「提醒」等級。（圖擷取自空氣品質監測網）

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