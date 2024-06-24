06/24各報重點新聞一覽

美國在台協會（AIT）重申美方支持台灣有意義地參與聯合國體系，包括參與世衛組織（WHO）與國際民航組織（ICAO）。圖為AIT外觀。（資料照）

2024/06/24 07:22

自由時報

恫嚇懲治台獨 打臉北京 AIT駁中國：挺台參與國際

中國廿一日宣布懲治「台獨」意見，只要推動台灣加入僅限主權國家參加的國際組織，或對外進行官方往來等方式，圖謀在國際社會製造「兩個中國」、「一中一台」，即觸犯「分裂國家罪」。美國在台協會（AIT）廿三日發布新聞稿，重申美方支持台灣有意義地參與聯合國體系，包括參與世衛組織（WHO）與國際民航組織（ICAO）。

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每年減2.9萬人 6年後國小生跌破百萬

少子女化浪潮襲擊，教育部預測未來十六年各級教育學生數持續下滑，國小生每年約減少二．九萬人，至一一八學年將跌破百萬大關。教團建議正向看待並藉此提升教育品質，或許反能刺激生育。

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盜用委任人印章判刑 懲戒停職期滿 律師入公會碰壁 無法執業

曾任檢察官的邱姓律師，受委任某民事訴訟案時，涉嫌盜用委任人印章，被依偽造文書罪判刑五月，可易科罰金定讞，並遭懲戒停止職務一年確定。邱期滿後向台北、台中律師公會申請入會都碰壁，被以律師法的「違法執行律師職務、且情節重大」為由，拒絕其入會；邱認為，申請入會均被拒，形同剝奪其律師執業權利，提告要求全國律師聯合會應准予其入會，高等法院判邱敗訴，可上訴。

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聯合報

國會改革修法釋憲戰開打 賴總統今上火線

賴清德總統今上午將發表他任內首場總統府敞廳談話，以「守護憲政、保護人民」為題表明他對國會職權修法聲請釋憲的立場。民進黨秘書長林右昌昨天表示，相關單位的聲請釋憲文本周就會送司法院，展開大法官審議程序。

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不見血戰爭／大規模網攻 威脅巴黎奧運

再過一個月，四年一度的奧運將在巴黎熱烈登場，全球觀眾引頸期待、運動員蓄勢待發同時，巴黎奧運組委會也正備戰可能隨開賽到來的網路攻擊。巴黎奧運組委會網路安全負責人雷古爾（Franz Regul）接受紐約時報訪談時預估，今年奧運遇到的網攻量將是東京奧運的八至十二倍。威脅可能來自四面八方，專家表示，俄羅斯、中國大陸、北韓、伊朗等國駭客組織，都有癱瘓計時、售票等系統的能力。

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中國時報

擴充兵源 補充兵役門檻提高

義務役今年起恢復1年役期，由於少子化後兵源減少，為增加兵源，內政部預計24日完成修法預告，將提高常備役因家庭因素申請服補充兵役的門檻，包括取消役男家庭為低收入或中低收入戶可申請服補充兵役的規定，並提高家屬罹患身心障礙及癌症的等級條件，內政部已發函各級學校，讓役男提前因應。

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覆議案遭否決 賴清德今發表釋憲談話

立法院21日否決行政院所提國會改革覆議案，賴清德總統24日上午9時30分將親上火線，首度在總統府敞廳發表談話，強調將秉持「守護憲政、保護人民」的精神聲請釋憲，並以尊重現行五權分立憲政體制的立場，說明修法將混淆權力分立與監督制衡等聲請理由。

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教育部預測國小生每年約減少2.9萬人，至118學年將跌破百萬大關。（資料照）

邱姓律師涉嫌盜用委任人印章被判刑，懲戒停止職務一年期滿，律師公會拒絕入會申請，邱提告律師公會，高等法院判邱敗訴。（資料照）

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