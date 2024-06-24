每年減2.9萬人 6年後國小生跌破百萬

教育部預測國小生每年約減少2.9萬人，至118學年將跌破百萬大關。（資料照）

2024/06/24 05:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕少子女化浪潮襲擊，教育部預測未來十六年各級教育學生數持續下滑，國小生每年約減少二．九萬人，至一一八學年將跌破百萬大關。教團建議正向看待並藉此提升教育品質，或許反能刺激生育。

教育部公布「各教育階段學生數預測報告（一一三至一二八學年度）」指出，一一二學年國小生有一二三．五萬人，到一一八學年將跌至九十五．五萬人，一二八學年將再降至七十七．九萬人。

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到128學年 國高中生各40餘萬

國中生部分，一一二學年為五十四．六萬人，預測一一五學年因龍年及建國百年政策效應，增至六十二．二萬人，但向下趨勢不變，到一二八學年僅四十．四萬人，平均年減八千九百人。

高中生部分，一一二學年約六十萬人，一一五學年將減至五十四．九萬人，一一八學年增至六十二．五萬人，到一二八學年僅四十二．一萬人，平均年減逾一．一萬人。

全教總：正向看待 優化環境

全教總理事長侯俊良表示，少子化對各教育階段都造成衝擊，除了視為國安危機，教育部也可從正向角度切入，藉此調降師生比與促進教育精緻化，在師資、軟硬體等方向投入更充足資源，優化教育環境。

國教署組長蔡宜靜表示，生肖遇到龍年，人口出生數雖會有所增加，但整體人口數仍出現遞減趨勢。

面對學生人數減少趨勢，教育部將支持小型學校與教師跨年級教學，賦予編班及教學彈性，精進教師專業知能與教學品質，強化學習扶助，或促成學校合併或停辦等方式因應。

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