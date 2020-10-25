「莫拉菲」颱風生成循「沙德爾」腳步 北、東部週三再轉雨

莫拉菲颱風今生晨，不過位置更為偏南，水氣北上多寡仍有變動空間，須持續觀察。（圖擷自中央氣象局）

2020/10/25 11:31

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓已於今（25日）凌晨2點增強為今年第18號颱風「莫拉菲」，預計仍會循第17號颱風「沙德爾」的腳步穿越菲律賓進入南海，對台沒直接影響，不過外圍水氣與東北風配合仍會為迎風面帶來降雨。

根據中央氣象局最新觀測指出，第18號颱風「莫拉菲」今上午的的中心位置在北緯13.4度，東經126.3度，即在菲律賓東方海面，距鵝鑾鼻南南東方約1130公里，以每小時23公里速度，向西進行，預估穿越菲律賓後進入南海，朝越南前進。

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天氣風險臉書「天氣風險 WeatherRisk」表示，「莫拉菲」雖然對台無直接影響，不過跟上週為北部、東北部帶來降雨的17號「沙德爾」颱風一樣，莫拉菲颱風的水氣也會隨著中層大氣的傳輸，配合東北季風在週三、四（28-29日）影響台灣的北部、東半部，不過由於莫拉菲颱風的位置更為偏南，因此水氣傳輸的效果較有限，預報模式顯示水氣北上多寡仍有變動空間，須持續觀察。

今清晨各地出現20度以下的低溫。不過陽光露臉後升溫將會滿快，預期午後還是會來到29至30度，日夜溫差滿大的，建議民眾戶外活動要使用洋蔥式的穿衣法，預估這樣的穩定天氣會持續到週二（27日），只有北部、東半部雲量略多，其餘地區都是多雲到晴的好天氣。

另外空氣品質方面，受到偏東北風向的影響，中南部也持續在弱風區，污染物易累積，敏感族群要多加留意空氣品質。

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