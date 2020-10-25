中南部慎防日夜溫差 週三起東北風再增強

今日東北季風減弱、水氣減少，各地大多為多雲到晴的天氣。（資料照）

2020/10/25 06:57

〔即時新聞／綜合報導〕今日東北季風減弱、水氣減少，各地大多為多雲到晴的天氣，僅東半部地區及大台北山區雲多偶有零星雨，南部地區晨間則偶有飄雨機率；今年第18號颱風「莫拉菲」已在今日凌晨2點生成，未來數日可能會為台灣帶來水氣。

今日氣溫方面，各地清晨仍然偏涼，低溫約18至23度之間，局部沿海空曠地區可能出現17度左右低溫，白天桃園以北及宜蘭、花蓮高溫24至26度，新竹以南及台東27至30度，中南部日夜溫差再度轉大，提醒民眾早出晚歸時需多加件衣物避免著涼。

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空氣品質部分，由於東北季風稍減弱，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳；中南部地區位於下風處，污染物較易累積，且午後受光化作用影響，須留意臭氧濃度上升；北部、竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；中部空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級，中部近山區可能達橘色提醒等級；雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

週一、週二（26日、27日）東北季風減弱，水氣也不多，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及大台北山區有零星短暫雨；清晨各地仍然偏涼，低溫21至24度，白天桃園以北及宜花高溫24至27度，新竹以南及台東28至31度，中南部日夜溫差較大。

週三（28日）東北風增強，週四至週六（29日至31日）東北風影響，迎風面的北部及東半部地區降雨機率增高，有局部短暫雨，至於降雨的強弱要視屆時南方是否有熱帶系統提供水氣而定，其他地區為多雲。氣溫方面，各地轉涼，尤其到了週末，中部以北及東半部低溫僅19至21度，南部也只有22至24度。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 19 ~ 25 22 ~ 30 24 ~ 29 21 ~ 26

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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