疫苗不足取消「注射站」 高雄里長嘆背黑鍋

因公費流感疫苗嚴重不足，對此高雄市衛生局強調，疫苗供不應求，才取消里注射站，請民眾到醫療院所施打，不過各家診所也是排隊人潮不斷。（記者張忠義攝）

2020/10/20 20:46

〔記者張忠義／高雄報導〕公費流感疫苗議題持續發燒，因疫苗嚴重不足，高雄市政府原先通知各里設立的「注射站」，卻於10月18日突然取消，引發民怨。鳳山區多位區里長認為政策急轉彎讓自己「背黑鍋」，鳳山誠義里長劉啟芳希望市長陳其邁向中央爭取更多疫苗。

高雄市里長聯誼會會長劉啟芳表示，里長已經發出公告，通知里民可至注射站施打疫苗，突然取消注射站，讓里長辦公室收到許多民眾前來關切質問。對此，高雄市衛生局強調，疫苗供不應求，才取消里注射站，請民眾到醫療院所施打，並將祭出獎勵措施，鼓勵診所優先將疫苗使用在四大高風險族群。

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高雄市里長聯誼會會長劉啟芳表示，因為疫情影響，中央部會應有警覺性，今年注射一定非常踴躍，不能把責任推給地方，但中央沒有警覺性，導致數量不足，希望中央要出面負責，不能把責任推給地方。

全民診所醫師張世昌表示，由於政府公費流感疫苗不足，診所天天有許多人排隊等著打公費疫苗，但是由於配額不足，例如今天下午只有配發6劑，根本無法應付龐大的人群，許多不理解的民眾紛紛打電話或是上門詢問不勝其擾，他們也希望政府能夠幫忙解決疫苗不足的情況。

公費流感疫苗嚴重不足，民眾到醫療院所施打，不過各家診所也是排隊人潮不斷。（記者張忠義攝）

高雄市衛生局強調，疫苗供不應求，才取消里注射站，請民眾到醫療院所施打。（記者張忠義攝）

鳳山誠義里長劉啟芳希望市長陳其邁向中央爭取更多疫苗。（記者張忠義攝）

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