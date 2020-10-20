里長持球棒抗議疫苗不足 新北衛生局：再安排第二場

新北市社區設站施打公費流感疫苗，因各站分配數量不同，引發爭議。（記者陳心瑜攝）

2020/10/20 18:23

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市板橋文翠里長王永源今天上午持球棒到衛福部疾病管制署抗議流感疫苗不足，疾管署副署長羅一鈞表示歉意並強調不會提告。新北市政府衛生局則回應，由於中央公費流感疫苗下貨不足，雖然維持社區設站接種，但是必須限量施打，會持續跟里長溝通，對人口數量較多的里別，等未來疫苗重新配給後，會優先再去設站。

王永源今天下午回到里辦公室，情緒較為緩和，並說，他會協助中央宣導劑量會再補足，也強調長輩已經一把年紀，白跑一趟、打不到疫苗，讓他覺得感到抱歉。

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王永源抗議時表示，別的里都是250劑疫苗，但文翠里卻只有100劑，其中還有20劑是要給高風險族群，里內700多位長者要分80劑疫苗，怎麼可能夠？

對於里長質疑，新北市政府衛生局疾病管制科長黃冠傑解釋，新北市社區疫苗設站從昨天（10月19日）起，就是採取限量供應，每場依人口分配30、70、100劑不等，永翠里是排定今天（20日）社區設站施打，所配發100劑已經是上限，里長所說的250劑，是日前中央尚未暫緩無慢性病的50歲至64歲族群施打的數量。

黃冠傑說，將會在獲得疫苗新配給、數量充足後，再安排有需要的地區再次設站施打疫苗。

黃冠傑表示，今年度採購公費流感疫苗91萬2000劑，截至昨天（10月19日），新北市已經獲得配發72萬2千劑，已經接種55萬9千多劑。

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