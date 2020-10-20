里長帶球棒抗議疫苗不足 羅一鈞︰對無法滿足需求致歉

衛福部疾管署副署長羅一鈞表示，目前公費流感疫苗已用掉超過340萬劑，看起來「打」氣未減，再次呼籲家長快帶幼兒接種。（指揮中心提供）

2020/10/20 15:12

〔記者林惠琴／台北報導〕公費流感疫苗「打不到」現象持續，新北市文翠里里長王永源今日帶球棒到衛福部疾管署抗議，指出全里老年人有700多位，社區設站疫苗量卻不到100劑，疾管署副署長羅一鈞對於里長陳情內容表達致歉，並指出里長帶球棒是為了自衛，不會對他提起訴訟等相關動作。

王永源今日大約中午1點半左右帶球棒到疾管署陳情，強調全里老年人有700多位，社區設站疫苗量卻不到100劑，根本不夠用，特地前來呼籲政府要妥善分配疫苗，就是為了要給里民一個交代。

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針對里長陳情，羅一鈞指出，針對分配疫苗數量不夠表達致歉，這次疫苗接種因為踴躍施打，因此提供社區設站原本預估的量，現在無法足夠。

羅一鈞說明，新北市社區疫苗設站從10月19日起，就是採取限量供應，每個場次依照人數狀況分配30、70、100劑不等，主要是因為設站數量不少，不可能把數量全部集中在一個里，必須讓每個社區多少都可以分配到疫苗。另外，台北市則是把疫苗數量集中12個北市聯合醫院的院外門診，每天會配發100劑，且尚有幾百場社區設站，因此必須控量提供，可參考衛生局的公告。

對於王永源帶球棒到疾管署抗議，媒體詢問是否會提起訴訟或做其他處理？羅一鈞則指出，經了解，里長帶球棒主要是出於自衛，因此不會對他做出什麼動作。

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