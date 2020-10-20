幼兒流感疫苗要催打 彰縣衛生所限定週二只打6歲以下

為鼓勵家長攜帶學齡前幼兒接種流感疫苗，每週二限定全天只接種6歲以下幼兒，藉由週二就是幼兒預防接種時間，讓家長不必多跑一趟。（記者張聰秋攝）

2020/10/20 14:36

［記者張聰秋／彰化報導］今年因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的關係，全台瘋搶接種流感疫苗，不過，高危險族群的6歲以下幼兒未增還減，接種率太低了，為鼓勵家長帶幼兒接種，彰化縣衛生局特別利用原本每週二就是衛生所接種幼兒預防接種疫苗的時間，限定這一天，全縣27處衛生所都只打幼兒疫苗，接種時段白天、下午都有，藉此讓家長不必多跑一趟，提高學齡前幼兒接種率。

衛生局統計，全縣目前6歲以下幼兒接種率偏低，不到往年一半，其中，6個月以上到3歲幼兒，衛生局依照往年接種情況，今年目標值設定要達40%以上，但目前連15%都不到，接種偏低。

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現況衛生所每週二為幼兒預防接種時間，不少家長順便提早預約週二這一天帶幼兒來打流感疫苗，使得星期二這一天衛生所打幼兒疫苗特別多，為此，衛生局順水推舟，於上週五（16日）先請27處衛生所公告，從今天開始，每週二流感疫苗只服務6歲以下幼兒。

衛生局長葉彥伯表示，家長若週二實在抽不出時間，也可以在其他時間的任何合約院所和衛生所都也可以接種；目前衛生所不限額接種流感疫苗對象，包括學齡前幼兒、職登在彰化縣的醫事人員、安養護與長照機構住民和工作人員、消防隊救護人員、動物防疫所人員、禽畜業者、重大傷病，以及重度和極重度身心障礙者，65歲以上長者可以到縣內合約院所與503站社區接種站接種。

衛生局並在每天傍晚6點過後，把每日疫苗進貨最新數量公布在衛生所網頁，方便民眾查詢以利分流接種。

衛生所目前接種流感疫苗對象有限制，65歲以上長者可以到縣內合約院所與503站社區接種站接種。（記者張聰秋攝）

彰化市南西北區衛生所門口張貼公告，表明衛生所流感接種不限額的對象，以及疫苗進貨會每天公布在官網以利民眾分流接種。（記者張聰秋攝）

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