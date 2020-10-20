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    公費流感疫苗買不夠挨轟......去年的打不完最後還剩67劑

    公費流感疫苗搶打熱度未減，從10月5日開打至今（20）日，共已接種超過346.6萬劑。（資料照，記者王峻祺攝）

    公費流感疫苗搶打熱度未減，從10月5日開打至今（20）日，共已接種超過346.6萬劑。（資料照，記者王峻祺攝）

    2020/10/20 20:19

    〔記者林惠琴／台北報導〕公費流感疫苗搶打熱度未減，從10月5日開打至今（20）日，共已接種超過346.6萬劑，外界持續質疑政府未加量採購，但進一步檢視衛福部疾管署的相關統計可發現，去年公費流感疫苗也採購約600萬劑，竟然沒打完，至今還剩67劑。

    去年因為世界衛生組織（WHO）延遲公布北半球流感疫苗株，造成全球疫苗生產、到貨延後，國內採取分階段接種因應，11月15日起開放國小至高中學生及醫事人員，12月8日起開放65歲以上長者及學齡前幼兒，今年1月1日起開放其他符合公費條件的對象。

    檢視疾管署統計數字，去年公費流感疫苗採購約598萬劑，加上各縣市委託代購的數量，總計約604萬劑，到今年2月1日，開放接種2個多月後仍剩下約39萬劑，截至9月底結束施打，去年採購的公費流感疫苗仍有67劑未派上用場。

    今年公費流感疫苗採購603萬劑，加上各縣市委託代購的數量，總計約633萬劑，已較去年略增。

    疾管署副署長莊人祥指出，今年因為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，民眾都戴口罩、勤洗手，使流感疫情下降，從3月至今僅有3例重症，較往年大減，加上南半球今年冬季並未出現流感大流行，且國內自費流感疫苗量增加，進而維持與過去差不多的公費流感疫苗採購數量。

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    衛福部疾管署副署長莊人祥（見圖）表示，今年流感疫情下降，從3月至今僅有3例重症。（資料照，記者林惠琴攝）

    衛福部疾管署副署長莊人祥（見圖）表示，今年流感疫情下降，從3月至今僅有3例重症。（資料照，記者林惠琴攝）

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