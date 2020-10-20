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    首頁　>　政治

    公費流感疫苗「爆桌」 國民黨︰誤判情勢是低級錯誤

    國人施打公費流感疫苗踴躍，國民黨今召開記者會，痛批流感疫苗準備不足，是人禍而不是天災。（資料照）

    國人施打公費流感疫苗踴躍，國民黨今召開記者會，痛批流感疫苗準備不足，是人禍而不是天災。（資料照）

    2020/10/20 14:19

    〔記者林良昇／台北報導〕衛福部日前宣布50到64歲非高風險者暫緩施打公費流感疫苗引發民怨，國民黨今召開記者會，痛批流感疫苗準備不足，是人禍而不是天災，忽略在2003年SARS疫情當年就預料民眾會施打踴躍，當年就有多增加20萬劑，這次誤判情勢，是低級錯誤。

    公費流感疫苗施打踴躍，政府宣布50到64歲非高風險者暫緩施打公費流感疫苗，在引發民怨後，行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中雙雙道歉。國民黨今召開記者會，文傳會主委王育敏表示，這次流感疫苗採購量不足造成的全國亂象，是衛福部決策失當所致，衛福部未察覺因新冠肺炎疫情干擾下，防疫量能應該提升，政策上未做調整。

    王育敏說，流感疫苗數量若無法增加，應比照過去的分批施打，讓高風險族群優先施打，現在卻是所有族群同步施打，因整體數量不足，50到64歲的族群原本以為可以施打，又再一聲令下暫緩，在各地上演排隊潮。

    王育敏指出，政府政策反覆，前陣子陳時中還叫大家都去施打流感疫苗，大力宣傳後上週又急踩煞車，話都是政府在說，蘇貞昌、陳時中當然應該道歉，但政府仍應提出解決之道，解決疫苗之亂。

    國民黨發言人、新北市議員陳偉杰表示，蔡政府非常喜歡要民眾排隊，搞不清楚居心何在，現在流感疫苗施打劑量不夠，卻要基層里長和醫護承擔，政府不該在政策上誇大不實，解決民眾問題才是要務。

    國民黨文傳會副主委黃子哲指出，疫苗之亂是先天不足後天失調，這次僅採購603萬劑，但早有學者預警恐怕不足，如同2003年SARS疫情時，衛福部緊急採購增加20萬劑疫苗，當年可以，現在卻做不到，不是天災而是人禍，是政府誤判情勢的低級錯誤，導致疫苗之亂。

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