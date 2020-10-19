流感疫苗急缺 林靜儀：去年八月招標時誰料到今年如此搶手

前立委林靜儀在臉書發文認為，往年流感疫苗施打率皆不高，且疫苗採購預算都是前一年就要編列好預算，「誰有辦法料到今年武漢肺炎疫情爆發，導致主動施打狀況猛烈到第一線忙翻」。（本報合成）

2020/10/19 18:38

〔即時新聞／綜合報導〕公費流感疫苗接種踴躍，各地陸續傳出供貨吃緊、暫緩施打，不僅衛福部挨批，衛福部長陳時中、行政院長蘇貞昌也相繼公開道歉；不過，前立委、醫師林靜儀在臉書發文，她認為，往年疫苗施打率皆不高，且採購都是前一年就要編列好預算、招標，「誰有辦法料到今年武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發，導致主動施打狀況猛烈到第一線忙翻」？她強調：「高風險群請好好施打，打不打疫苗都得戴口罩勤洗手。」

林靜儀發文表示，如果政府採購大量疫苗、民眾施打不踴躍剩下一堆，就會被批「浪費民脂民膏，衛福部失職」，但若是民眾踴躍施打出現短缺，也會被罵「忽略民眾權益，衛福部失職」，她反問各位「專家」，怎麼樣能夠讓衛福部採購「剛剛好」的疫苗數量，「況且疫苗是前一年就要編預算的國家支出」，不是昨天說要今天就能看到的東西。

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她強調，以前都要苦口婆心勸人接種公費流感疫苗，今年主動施打狀況「猛烈」到第一線忙翻，罵人疫苗也不會立刻生出來，「麻煩體諒第一線醫療人員」，「戴口罩勤洗手，高風險群請接受流感疫苗施打」；林靜儀也解釋，流感疫苗是每年施打，前一年由世界衛生組織（WHO）選株然後衛福部編預算採購，且每年秋天打流感疫苗「是因為高風險群感染容易發生肺炎併發重症」，更指「打流感疫苗無法預防武漢肺炎，武漢肺炎疫苗還沒上市」。

林靜儀也在臉書公布去年衛福部公開招標的「108年-109年流感疫苗預購協議」採購案，諷刺地求「去年8月前預知今年爆發武漢肺炎，以致爆多人突然想打流感疫苗的專家」，「我所求不多，告訴我下一期大樂透號碼就好」。

前立委林靜儀在臉書發文認為，往年流感疫苗施打率皆不高，且疫苗採購預算都是前一年就要編列好預算，「誰有辦法料到今年武漢肺炎疫情爆發，導致主動施打狀況猛烈到第一線忙翻」。（資料照）

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