投胎比投資重要？月領38k資產快3千萬 網看完淚喊：不想努力了...

台大獸醫系畢業的男網友表示，家裡給他一筆1200萬的資產和1700萬的股票，讓他的總資產達到快3000萬。示意圖。（路透檔案照）

2020/10/16 18:09

〔即時新聞／綜合報導〕低薪問題時常讓社會新鮮人抱怨存不到錢，不過近日有名台大獸醫系畢業的網友分享，雖然月薪只有3萬8000元，但因為住家裡，讓他一個月可以存2萬元，一年下來存到30萬，最近父母又突然給他1200萬元和股票1700萬，讓他的個人資產瞬間暴增近3000萬元，網友們看完後紛紛用最近潮流用語淚喊「我不想努力了」、「投胎比投資重要」。

Dcard論壇近日紛紛討論「一個月存多少才算多」，女網友表示，她的表姊在早餐店工作，月薪2萬3000元左右，一個月大概只能存下1萬元，表姊的存款引來其他親戚酸言酸語，讓她很疑惑一個月要存多少錢，才能達到「大人的期待」。

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這名台大獸醫系畢業的網友便另外發文表示，他一個月薪水只有3萬8000元，但是住家裡，所以可以省去租屋費用，再加上省吃儉用一個月可以存2萬元，一年下來自己存了30萬。他也在留言處補充，他的父母副業是「包租公」，滿租狀態一個月可以有50萬的被動收入。

這名網友說，他有天打開郵局帳戶，突然發現自己的存款有1千多萬元，原來是爸媽突然給他1200萬元，他向女網友說，這種「垃圾薪水」有跟沒有一樣，要她告訴親戚「這年頭沒人在靠自己的好嗎？」

其他網友看到這名台大獸醫哥的回文，紛紛留言淚喊「爸媽我不想努力了」，還有人說「看了這麼多文章，就你最實在」、「果然投胎比投資重要」、「各位我先投胎囉」、「這個年頭投胎比投資重要」、「幫我點播一首，我們不一樣」、「看了明天瞬間不想上班了」。

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