為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    被男友偷錢還遭封鎖 女大生友人假扮外送茶妹引誘渣男結果竟...

    一名女大生分享自己被男友偷錢，還被對方封鎖，最後還使出假扮傳播妹的招數試圖約出對方的奇事。（圖擷取自Dcard）

    一名女大生分享自己被男友偷錢，還被對方封鎖，最後還使出假扮傳播妹的招數試圖約出對方的奇事。（圖擷取自Dcard）

    2020/10/14 23:54

    〔即時新聞／綜合報導〕一名女大生日前在網路上分享一件發生在自己身上的「奇事」，表示自己被男友偷錢，想問問對方發生什麼事卻被封鎖，讓她直呼傻眼。更扯的是，女大生朋友為了幫助她，假扮「茶妹」試圖引誘男友出來，本以為不可行的女大生，發現男友竟然真的有興趣叫「外送茶」，讓她不禁直搖頭。

    女大生13日在匿名論壇「Dcard」上PO文，表示自己與前男友從高中到大學都同校，形容他長相斯文、打扮乾淨，當初自己也是因為看對方積極追求感動到，才答應交往，「他看起來也不像缺錢的樣子...沒想到私底下摳到不行」。但原PO也不會放在心上，約會付錢都是AA制，也不會要求對方要在特定節日送禮物。可讓原PO真正在意的是，認識這麼多年的前男友，從不會主動介紹朋友跟家人給她認識，甚至也不知道他的住處，讓原PO覺得有些詭異。

    原PO表示，前男友偶爾會到她的租屋處找她，事發當天兩人沒有爭執，也沒有任何分手跡象，但就是在前男友離開租屋處時被原PO發現偷了至少1300元，「我非常確定錢是他拿走的，因為我們回家前去買宵夜，付錢時我看了錢包裡面的鈔票大約是1500，買了宵夜200，等於剩下1300，回家後我壞習慣的把錢包丟在地上，沒想到人跟人之間的信任就跟幾張鈔票一樣薄」。

    隔天原PO正在思考如何禮貌性的問對方是不是有拿錢，打開IG、LINE都發現早就被前男友封鎖，臉書還換了頭貼跟名字，電話也打不通，朋友幫忙私訊也都被封鎖，讓她相當傻眼，「我真的不瞭解他偷錢的動機⋯⋯拿了我1300後要過著躲躲藏藏的日子，怎麼看都不划算吧？」

    原本想說當作花錢買教訓的原PO，有朋友提出假扮外送茶妹，將前男友約出來。可在原PO的印象裡的前男友又小氣又老實，認為這方法根本不靠譜，沒想到前男友真的回覆，而且表現得很有興趣，讓原PO直搖頭。另外讓原PO覺得好笑的是，前男友在和朋友假扮的茶妹談價錢時，竟然還計較房間費用，讓她苦笑道：「只能慶幸...他早點離開我...我花了1300給你們（網友）做範本」。

    網友紛紛表示，「1300買到人品便宜了，真廉價的人格」、「外表容易欺騙人，也很容易誤導人」、「要把他找出來，就真的假裝外送茶到底，然後赴約的時候一票人出現在他面前」、「我支持你提告，也替你開心離開了爛人」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    官媒高調證婚！中國抗疫護士嫁解放軍 遭踢爆「小三配渣男」
    2020/10/14 20:45

    官媒高調證婚！中國抗疫護士嫁解放軍 遭踢爆「小三配渣男」
    拜完月老馬上抓到男友嫖妓 她公布籤詩！網友驚呼：真的很靈
    2020/10/13 22:33

    拜完月老馬上抓到男友嫖妓 她公布籤詩！網友驚呼：真的很靈

    新莊副都心˙生態公園首排˙區內難得住宅區
    扯前女友「得菜花」還散發裸照 渣男被起訴
    2020/10/08 22:36

    扯前女友「得菜花」還散發裸照 渣男被起訴
    衝女友家過夜嫌睡起來「被菜瓜布刷」 網看傻罵翻：哪來的大少爺？
    2020/10/05 11:45

    衝女友家過夜嫌睡起來「被菜瓜布刷」 網看傻罵翻：哪來的大少爺？

    瞄準高端換屋 仰士林公開即五成
    生活今日熱門
    流浪貓遭汽車輾壓 土城暖警跪地20分鐘CPR搶救
    2020/10/14 00:16

    流浪貓遭汽車輾壓 土城暖警跪地20分鐘CPR搶救

    「最帥里長候選人」批思覺失調凌駕法律 網友：不夠專業
    2020/10/13 23:58

    「最帥里長候選人」批思覺失調凌駕法律 網友：不夠專業

    差在ATO！基隆輕軌升級捷運 班次更密、車速更快
    2020/10/14 06:29

    差在ATO！基隆輕軌升級捷運 班次更密、車速更快

    花蓮連夜大雨落石嚴重 太魯閣燕子口步道封到下週一
    2020/10/14 12:05

    花蓮連夜大雨落石嚴重 太魯閣燕子口步道封到下週一

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播