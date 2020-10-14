被男友偷錢還遭封鎖 女大生友人假扮外送茶妹引誘渣男結果竟...

一名女大生分享自己被男友偷錢，還被對方封鎖，最後還使出假扮傳播妹的招數試圖約出對方的奇事。（圖擷取自Dcard）

2020/10/14 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕一名女大生日前在網路上分享一件發生在自己身上的「奇事」，表示自己被男友偷錢，想問問對方發生什麼事卻被封鎖，讓她直呼傻眼。更扯的是，女大生朋友為了幫助她，假扮「茶妹」試圖引誘男友出來，本以為不可行的女大生，發現男友竟然真的有興趣叫「外送茶」，讓她不禁直搖頭。

女大生13日在匿名論壇「Dcard」上PO文，表示自己與前男友從高中到大學都同校，形容他長相斯文、打扮乾淨，當初自己也是因為看對方積極追求感動到，才答應交往，「他看起來也不像缺錢的樣子...沒想到私底下摳到不行」。但原PO也不會放在心上，約會付錢都是AA制，也不會要求對方要在特定節日送禮物。可讓原PO真正在意的是，認識這麼多年的前男友，從不會主動介紹朋友跟家人給她認識，甚至也不知道他的住處，讓原PO覺得有些詭異。

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原PO表示，前男友偶爾會到她的租屋處找她，事發當天兩人沒有爭執，也沒有任何分手跡象，但就是在前男友離開租屋處時被原PO發現偷了至少1300元，「我非常確定錢是他拿走的，因為我們回家前去買宵夜，付錢時我看了錢包裡面的鈔票大約是1500，買了宵夜200，等於剩下1300，回家後我壞習慣的把錢包丟在地上，沒想到人跟人之間的信任就跟幾張鈔票一樣薄」。

隔天原PO正在思考如何禮貌性的問對方是不是有拿錢，打開IG、LINE都發現早就被前男友封鎖，臉書還換了頭貼跟名字，電話也打不通，朋友幫忙私訊也都被封鎖，讓她相當傻眼，「我真的不瞭解他偷錢的動機⋯⋯拿了我1300後要過著躲躲藏藏的日子，怎麼看都不划算吧？」

原本想說當作花錢買教訓的原PO，有朋友提出假扮外送茶妹，將前男友約出來。可在原PO的印象裡的前男友又小氣又老實，認為這方法根本不靠譜，沒想到前男友真的回覆，而且表現得很有興趣，讓原PO直搖頭。另外讓原PO覺得好笑的是，前男友在和朋友假扮的茶妹談價錢時，竟然還計較房間費用，讓她苦笑道：「只能慶幸...他早點離開我...我花了1300給你們（網友）做範本」。

網友紛紛表示，「1300買到人品便宜了，真廉價的人格」、「外表容易欺騙人，也很容易誤導人」、「要把他找出來，就真的假裝外送茶到底，然後赴約的時候一票人出現在他面前」、「我支持你提告，也替你開心離開了爛人」。

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