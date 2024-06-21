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一下雨破舊老屋就漏漏漏 衡山基金會幫9旬阿公修屋

彰化縣92歲施姓阿公所住的老屋，一下雨破舊老屋就變游泳池，熱血行善團出動幫阿公修屋。（衡山基金會提供）

彰化縣92歲施姓阿公所住的老屋，一下雨破舊老屋就變游泳池，熱血行善團出動幫阿公修屋。（衡山基金會提供）

2024/06/21 20:07

〔記者劉曉欣／彰化報導〕今天是夏至，彰化縣從早就飆高溫，衡山基金會號召的行善團志工不畏高溫，照樣前進秀水鄉幫92歲阿公修房子，因為阿公住在破舊祖厝，因為屋頂有崩塌危險，只要下大雨，屋內的夾層就變成游泳池，趁著天氣大放晴，要趕快老屋修好，讓阿公不用再怕颱風豪雨來了。

衡山基金會表示，92歲的施姓阿公平日與58歲的兒子相依為命，兒子靠著打零工維生，阿公只有老農津貼，因為祖厝的產權複雜，使得阿公與兒子無法申請到社會福利身分，對於破舊老屋也無力修繕，也無法遷居其它地方。

因此，衡山基金會串連在地企業，出動行善團具有修繕專長的熱血志工，今天去幫施姓阿公修理老屋，由於磚造平房都已老舊，志工還出動鋼架來加固，牆面也重新補土與粉刷，尤其是有倒塌危險的屋頂，也要重新整理，不要再讓老屋變成游泳池，同時也會重新更換床具，並換上全新的熱水器，增添全新的衛浴設備，讓阿公在冬天可以洗熱水澡。

衡山基金會指出，施姓阿公與兒子因為床具常常泡水，泡到都快壞掉了，加上為了省電費，夏日晚間都直接把行軍床搬到門口睡覺，由於考量阿公年紀很大，特別施作無障礙坡道，也會汰換老屋的危險電線，讓阿公可以在老屋住的安心。

彰化縣施姓阿公所住的老屋，屋頂有崩塌危機，只要下雨就會屋內變游泳池。（衡山基金會提供）

彰化縣施姓阿公所住的老屋，屋頂有崩塌危機，只要下雨就會屋內變游泳池。（衡山基金會提供）

彰化縣92歲施姓阿公所住的老屋，一下雨破舊老屋就變游泳池，熱血行善團出動幫阿公修屋。（衡山基金會提供）

彰化縣92歲施姓阿公所住的老屋，一下雨破舊老屋就變游泳池，熱血行善團出動幫阿公修屋。（衡山基金會提供）

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