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    台北捷運挨批逃票天堂 「打擊逃票專案」19日起上路

    台北捷運10月19日起展開「打擊逃票專案」，車站保全、捷運警察加強查緝。（台北捷運公司提供）

    台北捷運10月19日起展開「打擊逃票專案」，車站保全、捷運警察加強查緝。（台北捷運公司提供）

    2020/10/16 16:35

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕網紅「Cat紙袋人」日前上傳影片，教大家如何搭北捷逃票，引來撻伐聲浪，北市議員王浩先前更批評北捷成為逃票天堂；台北捷運公司今日宣布，10月19日起展開「打擊逃票專案」，針對台北車站、西門站等運量大的重點車站，派員加強查緝，違者除補繳當趟車資，另須支付票價50倍違約金，或處以4500元罰鍰，呼籲旅客勿以身試法。

    北捷指出，「打擊逃票專案」將不定期加強派員查緝西門站、龍山寺站、淡水站、板橋站、忠孝復興站、台北車站等重點車站，取締旅客違規使用票卡行為，一旦發現有違規事實即依大眾捷運法取締，杜絕不法行為。

    台北捷運採自動化閘門收費，北捷表示，民眾進出車站閘門時，請將票卡輕觸感應區，留意票卡感應成功的「噹」響音及螢幕顯示的綠色通行箭頭，並與前方旅客保持適當距離，如有車票無法刷進或刷出情形，可洽站務人員處理。

    王浩上月底在市議會質詢時指出，北捷從2015年至2019年期間，共累績481件旅客違規件數據統計，過去5年北捷旅客逃票前10大車站為西門站36件、龍山寺站34件、淡水站24件、忠孝復興站17件、板橋站17件等，全線109個車站，不含環狀線，有90個車站有逃票紀錄，比例高達82.6％。

    王浩表示，前10大逃票重點車站，西門站共設有4位站務人員、6位保全，龍山寺站3位站務人員、3位保全，淡水站4位站務人員、3位保全，忠孝復興站2位站務人員、5位保全，其中，西門站配置站務及保全人數僅次於台北車站，卻成為逃票天堂。

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