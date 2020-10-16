武漢肺炎》一次新增4例境外移入！指揮中心下午2點臨時記者會說明

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中央流行疫情指揮中心公布，今天新增4例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）境外移入病例，預計下午2點開臨時記者會說明。（資料照）
〔記者吳亮儀／台北報導〕中央流行疫情指揮中心公布，今天新增4例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）境外移入病例，預計下午2點開臨時記者會說明。
若加上今天4例境外移入病例，國內將累積535例確診，分別為433例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明。
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