武漢肺炎》累犯又出包！英核潛艇「極樂美國」35人確診

英國皇家海軍先鋒級核能彈道飛彈潛艦「警戒號 」（見圖）訪問美國港口後，驚傳艦上有四分之一的官兵、35人確診武漢肺炎，其中包括醫官及核武執行官。（法新社）

2020/10/16 00:14

〔即時新聞／綜合報導〕英國軍隊最重要的核威攝力量之一，英國皇家海軍先鋒級核能彈道飛彈潛艦「警戒號 」（HMS Vigilant，S30），在訪問美國後驚傳艦上有四分之一的官兵、35人確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），其中包括醫官以及核武執行官；且嚴重的是，艦上有資格且知道如何發射核武的2位軍官全數確診。

綜合外媒報導，英國皇家潛艦「警戒號 」日前訪問美國喬治亞州金斯灣海軍基地時，艦上官兵竟無視軍方訂定的防疫手則，跑去酒吧、餐館和脫衣舞孃俱樂部狂歡，而喬治亞州當時有至少31萬人確診，7282人死亡；官兵甚至還跑到320公里外、疫情重災區佛羅里達州的觀光城可可灘玩樂，可能就是感染原因。

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然而離譜的是，艦上不僅多達35人、約四分之一的人確診外，連艦上重要的核武執行官也確診，據稱他與另一名擁有發射核武密碼的軍官雙雙確診。英國海軍雖證實確有此事，但並未回應是否影響作戰能力的問題。

這艘英國耗資30億英鎊（約1118億新台幣）鉅資打造的核能彈道飛彈潛艦「警戒號 」，與另外3艘同為先鋒級的核能彈道飛彈潛艦，共同構成英國的核威懾武裝力量，然而多年來「警戒號 」卻是醜聞不斷，2017年「警戒號 」造訪金斯灣美軍基地時，曾有艦上官兵被逮到違反通行規定，藥檢還沒有通過，後來還發生男艦長與一名女中尉發生婚外情，甚至還發生有艦上軍人竟「逃兵」跑回英國本土見女友，最終被告上軍事法庭。

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