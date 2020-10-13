斥資2.1億 北市體育局將在新生公園設置火藥槍靶場

現有的新生網球場。（北市體育局提供）

2020/10/13 13:44

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市體育局將斥資2.1億元，在新生公園規劃複合式體育館，提供25公尺火藥槍靶場、網球、羽球等運動空間。不過議員質疑，台北市羽球場已經非常多，場館應該提供新的資源，而非與舊有資源重疊。

台北市議會今天召開教育委員會，體育局在會中報告，未來將斥資2.1億元在新生公園規劃一個複合式運動館，預計2025年3月完工。運動館地下一樓將規劃25公尺火藥槍靶場，面積約1114平方公尺，包括管理室、彈藥室、槍械室、休息區。運動館1至3則分別規劃網球場、羽球場與多功能教室，總面積約2351平方公尺。

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委員會上多數議員都認同火藥槍靶場規劃，但認為網球場、羽球場與多功能教室等規劃應再調整。議員秦慧珠說，台北市網球場、羽球場已經非常多，體育局規劃場館應該增加資源，而非與舊有資源重疊，否則花了2億多、等了5年，只是多了到處都有的球場。秦建議，可以將空間規畫成身障專用的網球場、羽球場。議員陳重文也建議，可以將多功能教室調整得更符合長者、或輪椅族群需求，成為造福弱勢、老人健康運動中心。

體育局長李再立說，羽球館只是初步規劃，空間其實是綜合型球館，也可作為羽球場使用。李強調，未來規劃的網球、羽球場都是通用設計，一般民眾與身障者都能使用，會針對特殊性運動再考慮。體育局也說，後續會用統包方式減少施工期限，預估能縮短1年，讓工期變成4年半。

陳重文也說，現在體育局規劃25公尺火藥槍靶場，但文山運動中心已經有25公尺靶場，他建議體育局將新生公園靶場調整為改成50公尺，這樣可提供25公尺、50公尺火藥槍與10公尺空氣槍使用，用途將更廣泛。

現有的新生公園網球場。（北市體育局提供）

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