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    苗栗縣公費流感疫苗施打率暴增 疫苗快打完

    苗栗縣公費流感疫苗上週到貨6萬6700劑，一週內已施打超過5萬劑，衛生局預估今天再進貨約1萬劑，也呼籲先禮讓65歲以上及幼兒和慢性疾病等族群施打。圖為施打公費流感疫苗。（記者蔡政岷翻攝）

    苗栗縣公費流感疫苗上週到貨6萬6700劑，一週內已施打超過5萬劑，衛生局預估今天再進貨約1萬劑，也呼籲先禮讓65歲以上及幼兒和慢性疾病等族群施打。圖為施打公費流感疫苗。（記者蔡政岷翻攝）

    2020/10/12 17:12

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府今年度共採購13萬6370劑流感疫苗，供民眾於秋冬流感好發季節施打。不過，因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發，苗栗縣上週到貨6萬6700劑疫苗，已經施打超過5萬劑，苗栗縣衛生局預估今天再進貨約1萬劑，也呼籲禮讓65歲以上及幼兒和慢性疾病等族群先施打。

    苗栗縣衛生局疾病管制科指出，由於本週還需針對學生施打疫苗，加上常接觸病患的醫護人員等，需求較迫切，除積極協調疾管署提早疫苗供貨及增加配送頻率，民眾若要施打，可先向合約醫療院所洽詢。

    縣政府衛生局疾病管制科推估，可能是武漢肺炎疫情影響，讓民眾施打疫苗意願提高許多，過去每年都有剩餘的疫苗，可以說供不應求。

    不過，因每年流感疫苗都必須提前訂貨，疾病管制科坦言，目前全世界都在搶疫苗，縣府所採購13萬6370劑流感疫苗為之前就先預訂，之後要再採購確實有難度，但衛生局還是會盡力爭取。

    縣府衛生局統計，今年因50歲以上民眾可施打公費疫苗，以往較少施打的50至64歲族群今年施打率非常踴躍。也有青壯年至合約醫療院所預約施打情形。

    衛生局強調，民眾可做好戴口罩、勤洗手等防疫措施，而衛生所即起暫緩社區設站施打疫苗，衛生局也啟動各級醫療院所疫苗每日配額調控，希望使疫苗接種作業分配及管控更有效率。

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