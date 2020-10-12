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    首頁　>　生活

    因應流感疫苗「接種熱」竹縣14日起暫緩社區設站施打

    2020/10/12 15:04

    ［記者黃美珠／竹縣報導］受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病；COVID-19）疫情影響，新竹縣今年流感疫苗接種人數跟往年同期相比呈5、6倍成長，為了把疫苗留在衛生所和醫療院所施打，縣府衛生局今天宣布，往年接種期間，衛生所會利用夜間或節假日到社區設站施打的措施，將從本週三、14日起暫緩執行，總共將有100多場受到影響。

    縣府衛生局疾病管制科表示，新竹縣今年由中央統籌採購14萬劑流感疫苗，中央分批供貨，首批送抵有6萬8524劑，後面還會再分8次送來。

    14萬劑裡面有5萬6000劑要給中、小學生接種，現在才剛打完5所學校、共5000劑。但是5日開打後到今天為止，預估連前述5校學生在內，全縣已接種數近4萬7000劑，這跟往年同期比起來暴增了5、6倍。事實上過去就算是碰到節日，也才不過有1000多名鄉親自行到醫療院所施打，今年的盛況真的堪稱空前！

    該科表示，由於今年全國各縣市都有疫苗不足問題，因此為了讓疫苗能留在衛生所和醫療院所，他們決定採取3種措施因應前述「接種熱」。

    首先就是確保民眾到各合約醫療院所有疫苗可以接種，即日起啟動各級醫療院所的疫苗「每日配額調控」，交由專人、專責視疫苗下貨狀況跟民眾接種結存量，再做機動調整配額。

    其次，從14日起開始，衛生所將全面暫時停止進入社區設站施打疫苗，預估至少有100多場受到影響而暫緩執行。

    最後他們也將要求各合約醫療院所公告接種流程與每天的接種量，並視現場接種的狀況當場發放號碼牌或啟動預約制，以分流。

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