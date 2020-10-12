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    受武漢肺炎疫情影響 台中流感疫苗施打人數爆增一倍

    公費流感疫苗供貨吃緊，有醫院一天只限120人注射。（記者歐素美攝）

    公費流感疫苗供貨吃緊，有醫院一天只限120人注射。（記者歐素美攝）

    2020/10/12 09:56

    〔記者歐素美／台中報導〕流感疫苗10月5日開打，但受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，今年施打民眾非常踴躍，致公費疫苗吃緊，醫療院所紛限額；台中市衛生局表示，今年施打流感疫苗人數爆增一倍，台中市今年共購買752300劑，會陸續供貨，限額是讓民眾可以依號碼注射，勿需大排長龍。

    公費流感疫苗於5日開打，但短短一週，台中市已有30多萬人注射，許多醫療院所一早就貼出限量的公告，有的醫院只分配到100多劑疫苗，疫苗吃緊，擔心民眾到醫院施打要撲空。

    台中市衛生局表示，受武漢肺炎影響，今年施打流疫苗的人數相當踴躍，是去年的兩倍。凡成人50歲以上或重大傷病、嚴重慢性病等都可免費注射。

    衛生局指出，今年台中市共購買752300劑流感疫苗，其中737400劑是公費，14900劑是市府自購，因中央痗管署不會一次將疫苗發下，是分批提供，因民眾施打踴躍，一開始才會造成供貨吃緊，但相對的限額方式，讓民眾吃到今天該醫療院所有少多劑量，大家按號碼牌注射，未拿到號碼牌的民眾就不用大排長龍枯等。

    衛生局表示，中央規定公費流感疫苗準備數量需涵蓋人口數的25%，台中市今年採購的數量達人口數的26.2%，較往年多一點。

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