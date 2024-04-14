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建案C型鋼掉軌道害斷電 桃捷：與工研院研議建置異物偵測系統

因C型鋼掉落軌道害機捷斷電，桃捷公司今日凌晨已完成檢視及適當處置、今日全線正常營運。（桃捷公司提供）

因C型鋼掉落軌道害機捷斷電，桃捷公司今日凌晨已完成檢視及適當處置、今日全線正常營運。（桃捷公司提供）

2024/04/14 17:21

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園機場捷運A1台北車站到A11坑口站間，昨（13日）上午9點42分斷電12分鐘，造成13列車遭延誤、3500名乘客受影響。桃園大眾捷運公司追查，肇禍的是A8長庚醫院站往A7體育大學站的上行軌道旁出現1支長約2公尺的C型鋼、屬東霙營造負責建案的建材，桃捷公司今（14日）凌晨2點33分由維修人員下軌道檢視異物掉落地點附近的設備狀況，已完成檢視及適當處置，機場捷運今日全線正常營運。

桃捷公司表示，相關設備檢視，除供電無設備損壞，軌道部分，經檢視掉落區域於A7至A8站間有兩處電蝕痕跡（大小為10x5mm、10x10mm），以砂輪機進行磨除並量測平整度無異常，檢視部分扣件系統有遭掉落物拖行摩擦痕跡及部分有電蝕燒灼痕跡，不影響扣件系統功能。

至於碰撞到C型鋼的列車（電聯車）回廠檢測，發現受影響列車第5節車廂編號1的轉向架左側集電靴總成受損，需進行更換，其餘車廂有部分設備擦傷，經檢視以備品更換零部件，目前受損電聯車正在機廠進行維修。

另外，本次事件桃捷公司維修號誌、軌道及電聯車相關受損部件，初估約66萬元，待完成各項受損設備維修後，會將實際費用向建商求償。

桃捷公司將相關訊息已同步通報建管處及勞檢處，後續將配合市府相關單位進行聯合稽查。

桃捷公司強調，機場捷運由交通部鐵道局興建，是依國際鐵道號誌自趨安全理念設計，有關軌道異物偵測智慧化系統建置，桃捷公司已洽工研院及長庚大學，後續將研議最佳的合作方案，加強軌道異物偵測的精準度及拉長預警時間，以維護捷運系統的安全。

因C型鋼掉落軌道害機捷斷電，桃捷公司今日凌晨已完成檢視及適當處置、今日全線正常營運。（桃捷公司提供）

因C型鋼掉落軌道害機捷斷電，桃捷公司今日凌晨已完成檢視及適當處置、今日全線正常營運。（桃捷公司提供）

機捷今日全線正常營運。（桃捷公司提供）

機捷今日全線正常營運。（桃捷公司提供）

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