建案C型鋼掉鐵軌 機捷斷電12分鐘

掉落在桃園機場捷運軌道旁的C型鋼，導致機捷斷電12分鐘。（桃園市政府提供）

2024/04/14 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園機場捷運昨上午突然電力接地異常，十三列車遭延誤、三千五百名乘客受影響，桃捷公司查出，竟是A8長庚醫院站往A7體育大學站的軌道，掉落一支長約兩公尺C型鋼，經查是東霙營造建案的建材，桃市府勒令該建案停工並開罰廿七萬元。

接電異常閃光冒煙 影響13列車

桃捷昨上午九點四十二分，在台北車站到坑口站間，突然電力接地異常，影響十三輛列車延誤，三千五百名乘客受影響，桃捷當下先由列車以時速五十公里巡軌，未發現異狀，九點五十四分恢復營運，後續檢視列車攝錄影像，這才查出在長庚醫院站往體育大學站的軌道近出土段旁，掉落一支長約兩公尺C型鋼，昨晚收班後派員撿拾排除。

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桃捷指出，肇禍的C型鋼掉落導致列車通過時碰撞而出現閃光與煙霧，旋即造成A1到A11站的電力系統接地異常，經檢查十二分鐘後恢復供電並正常營運，是正常程序所需時間；遭碰撞的列車回廠檢測，發現第五節車廂的集電靴總成與部分車下設備箱刮傷，將檢修確認安全無虞後才恢復載客勤務。

東霙營造被罰27萬 並停工

建築管理處昨要求東霙營造的建案立即停工，裁處最高廿七萬元罰鍰，直至改善完成才能復工，工地也應於一週內自主完成建築工地安全防護措施檢查；後續若對捷運系統產生損害，桃捷也將向建商究責求償。

東霙高樓建案掉建材 有前例

據了解，二○一六年十月間，東霙營造在台中市市政北七路一處高樓建案，曾掉落一綑數十支鋼管到平面道路，其中一支插穿轎車，被勒令停工及罰款。

鑒於去年五月十日，興富發建設公司建案的塔吊吊臂墜落台中捷運軌道，列車撞上，釀一死十五傷重大事故，與這次機捷事故雷同處，都是高空異物掉入軌道範圍，桃市府將加強軌道運輸系統周邊建案防範高空掉落物的稽查。

另，桃捷表示，去年十月間，機捷也曾發生電力接地異常，屬系統異常狀況，與昨天受異物入侵不同。

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