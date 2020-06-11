為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

DIY步驟大公開！他手工打造全國唯一白色PS4悠遊卡送友

2020-06-11 00:51:41
1位民眾親手打造全台唯一白色PS4造型悠遊卡，明顯有別於目前被瘋狂預購的黑色PS4造型悠遊卡。（圖取自爆料公社）

1位民眾親手打造全台唯一白色PS4造型悠遊卡，明顯有別於目前被瘋狂預購的黑色PS4造型悠遊卡。（圖取自爆料公社）

〔即時新聞／綜合報導〕悠遊卡公司取得台灣索尼互動娛樂公司獨家授權，推出索尼（Sony）PlayStation®4遊戲主機（PS4）DUALSHOCK®4無線控制器（DS4）造型悠遊卡，預購數量多到已排至明年才能取貨。有人為此親手打造全國唯一白色PS4造型悠遊卡送給好友，讓網友看了超羨慕。

民眾使用丙酮將悠遊卡溶解並取出晶片與線圈。（圖取自爆料公社）

民眾使用丙酮將悠遊卡溶解並取出晶片與線圈。（圖取自爆料公社）

「我就討厭看到朋友那樣難過的樣子，就是討厭！」有網友將照片貼到臉書社團「爆料公社」，他說，友人沒能預購成功，見到友人臉上失落的神情相當不捨，因此他從網路上買了1個白色PS4無線控制器造型鑰匙圈，再買1張普通的悠遊卡，先用丙酮溶出悠遊卡中的線圈，再將造型鑰匙圈背面挖開，把線圈繞圈後與晶片塞進去。

民眾將悠遊卡線圈、晶片與NFC貼片式LED燈放入PS4白色無線控制器鑰匙圈內。（圖取自爆料公社）

民眾將悠遊卡線圈、晶片與NFC貼片式LED燈放入PS4白色無線控制器鑰匙圈內。（圖取自爆料公社）

PO文民眾表示，為了更逼近真實的PS4無線控制器，特地跑去賣場購買「NFC貼片式LED燈」，在感應時可發出藍光，將LED燈塞入後，使用泡棉與保麗龍膠將所有物體都固定住，最後使用輕質土沾水捏成適當形狀後蓋上，最後再將購買悠遊卡時拿到的背板，放入鑰匙圈的包裝袋，看起來就像是剛買到的全新PS4造型悠遊卡。

民眾使用輕質土封住鑰匙圈背面。（圖取自爆料公社）

民眾使用輕質土封住鑰匙圈背面。（圖取自爆料公社）

不少網友都直呼「還缺朋友嗎？我可以喔」，也有網友認為「你朋友收到這份禮物一定開心到炸掉」，不少網友則是佩服PO文民眾的實驗精神，也恭喜他完成「全台唯一白色PS4悠遊卡」，也有網友提到「這真的太厲害了」、「有在賣嗎XD拜託」、「我的天阿，太狂了」。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
新店公墓舊址挖出愛新覺羅尿壺？照片PO網引暴動
2020-06-10 21:18

新店公墓舊址挖出愛新覺羅尿壺？照片PO網引暴動
穿恐龍裝能做什麼？「水上暴龍」動作太好笑被讚爆
2020-06-10 18:18

穿恐龍裝能做什麼？「水上暴龍」動作太好笑被讚爆
信義房屋前進偏鄉更換燈管 照亮部落也為世界減碳

信義房屋前進偏鄉更換燈管 照亮部落也為世界減碳
PS4悠遊卡狂賣30萬張 恐2022年才能出貨
2020-06-09 16:02

PS4悠遊卡狂賣30萬張 恐2022年才能出貨

懷孕時發現丈夫出軌 人妻崩潰：你竟然被阿姨拐走
2020-06-09 00:27

懷孕時發現丈夫出軌 人妻崩潰：你竟然被阿姨拐走
防疫有成 台新女子路跑重啟報名

防疫有成 台新女子路跑重啟報名
阿嬤太會養！照片曝光 「神豬胖犬」體重直逼成年人
2020-06-08 22:26

阿嬤太會養！照片曝光 「神豬胖犬」體重直逼成年人
生活今日熱門
2020-06-10 21:00

新手上路》小編最愛清單！「白菜價天神級」MIT彩妝品 影片

2020-06-10 19:54

台南市南區路樹倒砸車傷人 車主怨公務員賠償沒效率

2020-06-10 05:30

防疫有成 腸病毒首次未現流行期

2020-06-10 05:30

迷航高雄港 小虎鯨救活了

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播