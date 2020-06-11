DIY步驟大公開！他手工打造全國唯一白色PS4悠遊卡送友

2020-06-11 00:51:41

〔即時新聞／綜合報導〕悠遊卡公司取得台灣索尼互動娛樂公司獨家授權，推出索尼（Sony）PlayStation®4遊戲主機（PS4）DUALSHOCK®4無線控制器（DS4）造型悠遊卡，預購數量多到已排至明年才能取貨。有人為此親手打造全國唯一白色PS4造型悠遊卡送給好友，讓網友看了超羨慕。

「我就討厭看到朋友那樣難過的樣子，就是討厭！」有網友將照片貼到臉書社團「爆料公社」，他說，友人沒能預購成功，見到友人臉上失落的神情相當不捨，因此他從網路上買了1個白色PS4無線控制器造型鑰匙圈，再買1張普通的悠遊卡，先用丙酮溶出悠遊卡中的線圈，再將造型鑰匙圈背面挖開，把線圈繞圈後與晶片塞進去。

PO文民眾表示，為了更逼近真實的PS4無線控制器，特地跑去賣場購買「NFC貼片式LED燈」，在感應時可發出藍光，將LED燈塞入後，使用泡棉與保麗龍膠將所有物體都固定住，最後使用輕質土沾水捏成適當形狀後蓋上，最後再將購買悠遊卡時拿到的背板，放入鑰匙圈的包裝袋，看起來就像是剛買到的全新PS4造型悠遊卡。

不少網友都直呼「還缺朋友嗎？我可以喔」，也有網友認為「你朋友收到這份禮物一定開心到炸掉」，不少網友則是佩服PO文民眾的實驗精神，也恭喜他完成「全台唯一白色PS4悠遊卡」，也有網友提到「這真的太厲害了」、「有在賣嗎XD拜託」、「我的天阿，太狂了」。

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