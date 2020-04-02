避免蟲蟲危機 金門林務所噴灑「蘇力菌」

金門4月常出現許多毛毛蟲，其中之一是為害小葉欖仁的黑角舞蛾。（圖由金門林務所提供）

2020-04-02 19:48:56

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣林務所今天表示，避免4月爆發大量食葉害蟲如黑角舞蛾、尺蠖出現的「蟲蟲危機」，已噴灑對人體無害的「蘇力菌」，蘇力菌對目標昆蟲以外的生物沒有傷害，民眾可以放心，不會因誤觸施藥後的植栽而有中毒疑慮。

林務所表示，每年4月下旬至6月下旬，是俗稱「毛毛蟲」的鱗翅目幼蟲好發季節，常見食葉害蟲如黑角舞蛾（主要為害小葉欖仁）、尺蠖（主要危害樟樹與竹柏），一旦爆發，不但將行道樹樹葉啃食殆盡，還會吐絲懸吊於空中，影響行人、騎士安全。

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林務所3月下旬趁蟲害還未爆發，開始於環島東路、黃海路兩側行道樹等熱點，噴灑蘇力菌，並在樹上懸掛費洛蒙生物防治法的滅蟲裝置，盼提前部署，無縫杜絕黑角舞蛾的幼蟲、成蟲爆發。

林務所長鐘立偉說，蘇力菌是一種昆蟲病原細菌，沾染蘇力菌的植栽一旦被鱗翅目幼蟲取食，就會被幼蟲體內的鹼性胃液溶解並釋放毒蛋白，導致昆蟲死亡。由於蘇力菌僅對鱗翅目幼蟲具有效果，對目標昆蟲以外的生物完全無傷害，民眾可放心，不會因誤觸施藥後的植栽，而有中毒疑慮。

鐘立偉說，蘇力菌怕日光照射，易受紫外線破壞，連日陰雨綿綿，偶有毛毛雨，正好適合進行蘇力菌防治作業。

金門縣林務所憂心4月蟲蟲危機大爆發，在幾處毛毛蟲可能出現的熱點噴灑對人體無害的「蘇力菌」。（圖由金門林務所提供）

金門林務所在中央公路旁的行道樹小葉欖仁，懸掛以生物防治法捕殺黑角舞蛾的滅蟲裝置。（記者吳正庭攝）

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