防疫不忘做公益！竹市購物中心辦捐血 一天獲1050袋

新竹市遠東巨城購物中心今天舉辦捐血活動，吸引民眾熱情響應，一天下來已有1050袋血量。（記者洪美秀攝）

2020-02-01 22:36:39

〔記者洪美秀／新竹報導〕冬天是血液庫存量低的季節，新竹市Big City遠東巨城購物中心響應捐血活動，連續3年發起年後大型捐血活動，結合新竹網路扶輪社、東北扶輪社、朝陽扶輪社、世芳扶輪社參與，且捐血不忘全民武漢肺炎防疫工作，除提供口罩，也為捐血者量額溫，一天下來成功打破先前1天674袋的捐血紀錄，今天有1050袋的熱血，是桃竹苗區單點單日的最高紀錄。

Big City遠東巨城購物中心董事長李靜芳說，天冷又時值抗疫的緊張時刻，但巨城館內外提供完善的防疫措施，讓許多民眾願意捲起袖子響應捐血，一早現場便有數百人排隊等待，希望捐熱血助人。

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此外，今天的捐血活動不只創下全新竹地區單日捐血量的歷史新高，更是用愛與關懷展現社會共融的時刻，期許遠東巨城購物中心發揮公益平台的影響力，與政府共同防疫，並展現公益捐血的熱情。

遠東巨城購物中心此次透過臉書粉絲專頁發文及APP主動推播訊息，獲得民眾熱烈響應，尤其捐血1袋可獲得「威秀電影票」1張，年滿17到20歲的青少年在遠東巨城APP登記參與，並到場完成捐血還可加贈八月堂原味可頌等好康，因此吸引許多熱血民眾捲起袖子做公益。

原訂上午9點開始的捐血活動，7點左右即出現排隊人潮，不少首次捐血的年輕朋友呼朋引伴一起加入，也有情侶、小家庭等組合前來響應順便購物，活動現場人潮滿滿相當熱鬧。

經新竹捐血中心統計，此次共募集超過1050袋，突破歷年桃竹苗百貨零售同業募血袋數最高紀錄。

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你捐血，我送電影票！新竹市遠東巨城購物中心今天舉辦捐血活動，吸引民眾熱情響應。（記者洪美秀攝）

新竹市遠東巨城購物中心今天舉辦捐血活動，為捐血者量額溫。（記者洪美秀攝）

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