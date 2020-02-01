武漢肺炎》買不到濃度75％酒精？ 醫分享「DIY消毒水」3步驟

兒科醫師徐嘉賢分享「DIY消毒水3步驟」，提供民眾自己做得到又省錢的方法。圖為調製示意圖。（資料照）

2020-02-01 22:18:50

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情升溫，民眾紛紛搶買口罩、消毒酒精等防疫物品，台糖公司指出，民眾可以3:1的比例，將95％精製酒精稀釋為消毒用酒精；另外，兒科醫師徐嘉賢也分享「DIY消毒水3步驟」，提供民眾自己做得到又省錢的方法。

隨著武漢疫情升溫，台糖表示，市售濃度75％的酒精已供不應求，台糖生物科技事業部全力配合生產95％的精製酒精，並維持以原價格釋出，民眾可到各連鎖藥局購得台糖500ml的酒精，自行稀釋為消毒用酒精。

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台糖也說明，民眾可以3:1的比例將95％精製酒精稀釋為消毒用酒精，意即以3份台糖精製酒精與1份蒸餾水或煮沸過冷水混合，即可調配出濃度70％至78％的酒精，達到消毒殺菌的效果，操作簡單、價格便宜且有效。

另外，兒科醫師徐嘉賢也在粉專「黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師」分享疾病管制署提供的「DIY消毒藥水」方法，把家中20ml的漂白水倒入家中量杯工具或是吃便當的免洗湯匙（一匙約20ml左右），接著家在2公升的水中，最後攪拌均勻，就可以消毒常接觸的物品，如門把、玩具等。

徐嘉賢強調，最有效的方法，講到爛了還是要再說一次，就是戴上口罩、不要去人多的地方、多洗手且要用肥皂，也提醒大家口罩要好好的戴，注意千萬不要重複使用，也不要只戴在嘴巴上面，鼻子一定要蓋住。

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