武漢肺炎》義大利禁台航班入境 同意華航明派空機接滯留台人

武漢肺炎疫情延燒，義大利政府昨（31日）宣布拒絕中國、港、澳與台灣班機飛往義大利，原本昨取消2航班的華航今（1）天表示，獲義大利民航局同意，明（2日）將派空機接滯留台人，並恢復2月3日CI76羅馬－台北（桃園）航班。（資料照）

2020-02-01 17:34:35

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情延燒，義大利政府昨（1月31日）宣布拒絕中國、港、澳與台灣班機入境，原本昨取消2航班的華航今（1）天表示，獲義大利民航局同意，明（2日）將派空機接滯留台人，並恢復2月3日CI76羅馬－台北（桃園）航班。

綜合媒體報導，華航表示，已獲義大利民航局同意2日CI75台北－羅馬航班空渡飛航（僅載運機組人員），並恢復3日CI76羅馬－台北航班，後續航班若有調整將再行公告。

請繼續往下閱讀...

針對義大利宣布禁止台灣航班入境，外交部昨表示，由於有其他國家確診病例高於我國卻未受到飛航限制，此決定應和我國疫情無關，而是義大利政府基於錯誤認知，做成的錯誤決定。

外交部強調，正透過雙邊管道，向義大利政府尋求進一步瞭解與澄清，也希望義大利政府能更正其決定，同時也透過友好國家，向義大利政府尋求澄清。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法