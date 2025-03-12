03/12 各報重點新聞一覽

行政院長卓榮泰昨赴立法院報告「今年度中央政府總預算案覆議案」並備詢。（記者劉信德攝）

2025/03/12 06:39

自由時報

覆議若沒過 台電千億撥補將落空 卓揆：被迫調電價 物價恐上漲

行政院長卓榮泰昨赴立法院報告「今年度中央政府總預算案覆議案」並備詢。卓在報告中提及，刪除撥補台電的一千億元，如最後被迫調整電價，恐怕將造成民生物價上漲，盼立委能以人民福祉為依歸，重新審視總預算案。

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阻中國低價啤酒鋼品 財部反傾銷調查

中國商品低價傾銷，對我國產業造成損害，財政部關務署昨公告，根據業者申請資料，中國產製進口啤酒及特定熱軋扁軋鋼品傾銷差率分別達五十九．九三％及廿三．五九％，且進口量及市占率逐年增加，已達傾銷及損害我國產業的合理懷疑，即起展開反傾銷調查，最快六月下旬決定是否課徵臨時反傾銷稅、十月下旬判定是否課徵反傾銷稅。

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賣2.75克安毒 犯後狡辯重判11年半

有多次吸毒前科的男子方勝男，一個月內在新竹市販賣二級毒品安非他命共三次，總計二．七五公克，共得款七千元，新竹地院法官痛斥他明知染毒能令人捨身敗家、毀掉一生卻仍販毒，依販賣二級毒品罪，重判有期徒刑十一年半。

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聯合報

川普、習近平有意6月辦生日峰會

華爾街日報十日獨家報導，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平有意在六月舉行「生日高峰會」，雙方仍在初步討論階段；北京希望川普訪大陸，以避免出現烏克蘭總統澤倫斯基在白宮受辱這類風險。南華早報十日也報導，川普最快下月訪問大陸會晤習近平。

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反傾銷 財部調查陸鋼品、啤酒

在美國對進口鋼鋁製品加徵百分之廿五關稅今天中午生效前夕，我財政部關務署昨天宣布，將對中國大陸產製進口的特定熱軋扁軋鋼品和啤酒啟動反傾銷調查。

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中國時報

立即備戰操演 防共軍由演轉戰

台海風雲詭譎，為因應中共對我採取灰色地帶侵擾，預防共軍「由演轉戰」，國防部規畫下周首度實施「立即備戰操演」，驗證聯合作戰計畫。軍方官員11日透露，自17日起立即備戰操演一連進行5天，全軍實兵實地演練，達到「立即出動作戰」的高戰備訓練目標，於21日中午結束。

詳見立即備戰操演 防共軍由演轉戰。

國人海外旅遊花費破兆 國旅2倍

交通部觀光署統計，2024年台灣旅客出國達1684萬9683人次，學者依每人平均消費推算，國人花在國外旅遊支出首度突破兆元，而國旅支出約4646億元，出國與國內旅遊支出相差1倍以上，顯示國人更願意花錢赴國外旅遊。

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中國產製進口啤酒及特定熱軋扁軋鋼品涉低價傾銷台灣，財政部即起展開反傾銷調查。（資料照）

男子方勝男販賣毒品，犯後態度不佳，加上他先前有多次施用毒品被判刑紀錄，猶不知悔悟，新竹地院依販賣二級毒品，重判有期徒刑十一年半。（資料照）

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