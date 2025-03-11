發公文要求5點開會挨批 羅廷瑋秀截圖：國健署要求的

國民黨立委羅廷瑋秀出與國健署對話截圖，澄清是國健署「主動」說要5點開協調會。（羅廷瑋辦公室提供）

2025/03/11 23:07

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這還不是耍官威？ 再爆羅廷瑋突發公文 命官員、醫生1小時內過來

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨立委羅廷瑋被爆找國健署開協調會，開會通知公文要求當天下午5點開會，因時間太緊湊挨批耍官威。羅廷瑋秀出與國健署截圖，強調是業務單位國健署「主動」說要開協調會，「主動」說當天5點就來，也「主動」說這真不應該。

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羅廷瑋還原事發經過，指年前接到許多家長陳情，在國健署網站看到台大有兒童篩檢服務，到了現場卻發現只有掛名、沒有服務。但去年5月衛福部長邱泰源開記者會告知要兒童篩檢，並編列了2.33億經費，結果政策執行半年台大卻沒提供服務，難道主管機關國健署沒督導嗎？

羅廷瑋說，他原想召開記者會揭露此事，要求國健署兌現承諾，因此今年1月21日通知國健署隔天要舉行記者會，但國健署卻打給他，盼大事化小、小事化無，希望他不要開記者會，他們想要透過協調會趕緊處理，因此當天他就召開緊急協調會。

羅廷瑋表示，對話紀錄就是證明。前面先電話溝通了解多次，「最後開會5點是國建署自己要求」。國健署在對話中表示，「我拉業務單位5點，這真不應該」。

外界質疑時間太趕，無法讓行政單位可以充裕的準備資料，羅廷瑋解釋，讓行政單位充分準備資料的前提，是他們在網站找不到相關資料，但現在是國建署的新聞稿說已撥2.33億元經費執行，實際上就是政策未落實，衛福部欺騙民眾。

羅廷瑋表示，民進黨為了要罷免已經殺紅了眼，已經有好朋友提醒，下一步就是假的變造錄音檔要出現。但面對造謠的觸身，他守護早產兒和孩子的心是堅定的，「我們還是可以逆轉打臉揮出安打，絕對不會因為一時的謠言有所退縮」。

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