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    今西部高溫衝30度！ 晚間鋒面接近北部有雷雨

    中央氣象署表示，今天白天各地為多雲到晴天氣。（資料照）

    中央氣象署表示，今天白天各地為多雲到晴天氣。（資料照）

    2025/03/12 06:56

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（12日）各地大多為多雲到晴，東部及東南部地區有零星短暫陣雨，晚上開始隨著鋒面接近，天氣漸漸不穩定，基隆北海岸及北部轉為零星短暫陣雨或雷雨的天氣。

    氣溫方面，白天仍溫暖微熱，各地高溫普遍都有26至28度，西半部更可以來到29至31度，但夜晚清晨稍涼，西半部低溫16到18度，東半部19、20度，西半部日夜溫差大；離島澎湖全天19至26度，金門16至24度，馬祖13至18度。

    空氣品質方面，花東空品區為「良好」等級；宜蘭空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級，西半部短時間可能達「紅色警示」等級。

    明天（13日）各地有短暫陣雨或雷雨，並易有短延時強降雨，西半部地區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率，東部及東南部地區亦有局部較大雨勢發生的機率。

    14日至15日白天中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。

    15日晚至16日各地天氣轉冷；基隆北海岸及西半部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。

    17日、18日大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷。17日東半部地區有局部短暫雨，其他地區為短暫雨後多雲；18日各地大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區有零星短暫雨。

    國際都市氣象：

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    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    18 ~ 29 18 ~ 29 21 ~ 28 20 ~ 26

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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