女友喊「只交往1任」太可惜！過來人吐真心話

一名男網友表示，交往5年半的女友曾向他提過，只交往過一任覺得有點可惜，讓他很受傷。（情境照）

2024/06/21 23:35

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一輩子只交過一任伴侶會覺得遺憾嗎？一名男網友表示，交往5年半的女友曾向他提過，認為只交往過一任覺得有點可惜，但沒有想與他分手；聽聞這些話的男網友覺得心理壓力很大，不知是否該放對方走，上網尋求大家意見。貼文曝光後引起熱議，多數女網友認為，只要這個人值得，根本就不會覺得可惜。

一名男網友在Dcard上發文表示，跟女友已經交往5年半了，而在交往期間女友曾對他提過，認為只有交往過一任有點可惜。男網友表示，這是他從來沒想過的問題，雖然2年前當下聽到很難過，但也讓事情過去了，不過到最近他又想起來，再度問女友，女友仍對他坦承她還是會覺得有些可惜，但沒有想與他分手。男網友心裡再度卡關，於是上網尋求大家意見。

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文章發出後引起熱議，多數女網友表示，「不會，只要這個人值得，根本就不會想到這個問題，但如果真的不值得，就會有點後悔」、「我也是第一任男友交往5年就結婚，人家也會問我只交一任會不會很可惜，但我覺得如果交一個就穩定幸福，幹嘛浪費時間去找過客」、「我不會欸，跟現任交往7年結婚，慶幸沒遇過渣男，一開始就遇到他」、「不夠愛才會有這種想法，很愛對方的話完全不想錯過」、「不會，完全無法接受其他人，直接第一任到結婚，覺得很幸運，非常珍惜對方」、「不會啊，交很多任錯的人不如只交一任正確的」、「只交一任好處很多欸，沒有前任勾勾迪問題，沒有發現前任物品問題，沒有和前任比較問題，這樣有可惜嗎？是珍惜才對吧」。

不過，也有部分網友指出，「會，但這代表我很滿意現在的對象且不想離開，所以這個可惜的心情其實是我珍惜這段關係的證明」、「老實說會，但這又不代表後悔跟現任在一起～我會覺得可惜是因為還沒體驗跟不同男生交往是什麼感覺，就遇到最好的了。」、「不夠愛才會這樣想」、「我是會啦，戀愛也是體驗人生的一環，雖然覺得初戀一次過的狀態很浪漫，但是成長的也少」、「他會這樣告訴你應該是在暗示你吧，她只是不想當黑臉罷了」、「不是可惜，是會擔心萬一結婚是不是其實要的對象，生活不適合自己。畢竟沒有跟別人在一起過不能確定現在的自己是不是快樂的，常常必須得有在一起過，有比較才會清楚知道哪個比較好」。

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