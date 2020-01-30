武漢肺炎》中衛過年加班5天趕製67萬片口罩 今優先供貨醫療院所

中衛口罩年節加班，正式上班日後恢生產線日產60萬片以上。（中衛提供）

2020-01-30 11:18:15

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中國武漢肺炎疫情爆發，造成口罩缺貨及傳出口罩漲價，國內口罩大廠CSD中衛公司表示，年假加班5天趕出67萬片平面醫療口罩，今天第一天正式上班日已運送到各醫院及零售通路，同時正式開工能日產60萬片以上，舒解缺貨情形，中衛也強調，口罩也沒有漲價，都是原定價格，民眾購買應確保權益。

中衛營運長張德成表示，為了確保站在第一線的醫護人員都能安心工作，口罩優先供貨醫療院所，其它產量則陸續進入康是美、屈臣氏、momo、PCHome等諸多零售通路，請消費者再耐心等候。

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另市面上有口罩開始漲價的傳言，張德成強調，中衛73年來生產醫療耗材，做的是良心事業，中衛口罩目前沒有漲價，仍以原來價格提供給各零售通路、經銷、醫院，努力為穩定口罩市場價格盡一份心力。

中衛指出，中衛生產30幾款彩色醫療口罩，但為讓產線能發揮最大效能，春節期間均生產藍、綠等同一色系口罩為主，以免為了更換口罩顏色布而停線1～2小時而影響產能，開工後產線恢復正常，預估一天約可產出60萬片以上，週六也會加班生產，等口罩需求逐漸邁入正常化時，口罩顏色就會開始提供多樣化，以滿足消費者需求。

另為因應武漢疫情，中衛在春節期間已召回員工回廠加班，7天年假接受調度回廠加班的員工，加班5天趕出67萬片平面醫療口罩，並於休假結束的第一天用最快速度運到各醫院及零售通路。

中衛也提醒，口罩正確戴法是，有顏巴的一面朝外，將鬆緊帶掛於兩耳後，二將口罩完全攤開拉至下巴，三壓好鼻樑片，把鼻子、嘴巴完全包覆住，才是正確戴法，許多民眾常把口罩拉到鼻子以下，甚至下巴處，這樣是沒有辦法防止病毒或細菌的，另中衛有多款彩色醫療口罩，最外層與內層顏色相同，部份消費者出現戴反的狀況，提醒CSD的logo必須向外，位於臉部的左上方。

還有口罩也有使用期限，一般建議使用4至6小時就應更換丟棄，不能重覆使用，若有咳嗽、打噴嚏的現象，則只要感到口罩濕了就要更換，丟棄口罩時，應將朝外的一面向內捲起，讓可能沾染病毒的部分朝內再丟棄，但手在捲動時有接觸病菌的風險，因此丟棄口罩後都必須洗手，確保安全。

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口罩目前在通路缺貨，廠商趕工送貨。（翻攝自中衛官網）

今天正式上班日，口罩趕出貨，紓解市面缺貨情形。（中衛提供）

口罩趕出貨。（中衛提供）

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