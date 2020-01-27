武漢肺炎》健保署1天更新雲端系統 1640名武漢入境者無所遁形

健保署長李伯璋表示，為了提醒醫院及診所，昨1天內緊急更新健保雲端系統，跟移民署資料勾稽到健保卡上，註記看診民眾有無從武漢入境，未來也不排除擴大到中國入境資料，其他與確診病患密切接觸者，也會同時顯示，提醒看診注意。（記者吳柏軒攝）

2020-01-27 13:39:43

〔記者吳柏軒／台北報導〕中國武漢肺炎疫情持續，為了掌握相關人員流向，健保署今表示，經上級指示，花1天時間更新健保雲端系統，把13日以後從武漢入境的1640人資料，勾稽到健保卡個人資料上，提醒醫院及診所注意，與確診患者密切接觸的人群也將註記，未來有需要可擴大至中國入境者。

健保署長李伯璋表示，武漢肺炎（嚴重特殊傳染性肺炎）疫情在全球持續發現確診個案，為防止疫情擴大並協助掌握病人流向，中央流行疫情指揮中心25日指示，與移民署資料勾稽，花1天時間更新健保雲端系統，把從武漢入境者的資訊，填入其個人資料中，讓看診的醫院及診所查悉。

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李伯璋說，系統經昨晚9點半測試後已成功，今天正式上線，就是為了要讓醫院看病時，有更多保障，但目前因趕工，尚未建好一插卡就自動跳出提醒，醫生須自行查看看診病患的個人資料欄位，未來系統會持續更新。

健保署表示，目前跟移民署索取相關入境資料，約有1640名從武漢入境台灣的人；李伯璋說，不排除因應疫情需要，把勾稽資料擴大至中國湖北省乃至整個中國，另外，國內截至目前已有4名確診案例的病患，尚有與這4個人有過密切接觸的人群，資料也都勾稽完成，呈現在其欄位中，提醒醫生注意。

健保署花1天更新雲端系統，將1月13日以後從中國武漢入境台灣的資料勾稽到健保卡，只要該名人員看診就會顯示在其個人資料中，提醒醫院及診所注意。（記者吳柏軒翻攝）

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