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武漢肺炎》疫情延燒 馬祖人盼「關閉小三通」

中國武漢肺炎疫情擴大，馬祖民眾在網路社群上關切防疫工作。（記者林欣漢翻攝）

中國武漢肺炎疫情擴大，馬祖民眾在網路社群上關切防疫工作。（記者林欣漢翻攝）

2020-01-26 14:25:19

〔記者林欣漢／綜合報導〕中國武漢肺炎疫情擴大，鄰近我國離島連江縣的中國福建省已經出現多起確診病例，連澎湖也疑似出現武漢肺炎病例，不少馬祖民眾在網路社群上疾呼政府關閉金馬小三通，對此，連江縣長劉增應表示，會視疫情發展，不排除建議中央關閉小三通。

因應武漢肺炎疫情，移民署即日起已經暫停核發武漢旅遊團的入境許可，嚴防疫情蔓延擴散，但25日晚間澎湖出現疑似武漢肺炎病例，讓位於第一線的馬祖人相當憂心，紛紛在網路上留言，建議縣府祭出鐵腕，除了即日起要加強檢疫透過小三通入境回到馬祖者，更要趕快關閉小三通，以保護民眾，「不要再讓病毒進來了」！

劉增應說，因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，已經請相關單位加強檢疫，將疾病阻絕境外，各衛生所及縣立醫院也做好收容疑似病患的準備，離島及小三通疑似個案均會進行隔離診斷，呼籲民眾非必要狀況避免前往中國，回來要做好健康自主管理，他們會嚴密關切福建的肺炎疫情發展，不排除建議中央關閉小三通。

連江縣衛生局長謝春福說，每天船班進港都有專人以紅外線檢測體溫，遊客上船時會先發旅客入境健康申明卡，有症狀會要求做檢疫，往馬祖的旅行團、專業交流都已經依照中央政策執行，全部停止。

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