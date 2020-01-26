武漢肺炎》柯P教握手撇步：摸別人以後 不要摸自己黏膜

中國武漢肺炎疫情延燒，柯文哲提醒民眾，勤洗手是保護自己，戴口罩在社區上的風險到一個程度的時候就要戴，少握人家的手，摸別人以後不要再摸自己的黏膜。（記者陳志曲攝）

2020-01-26 12:31:00

〔記者楊心慧／台北報導〕中國武漢肺炎疫情延燒，台灣陸續出現確診案例，台北市長柯文哲今天上午到關渡宮發送發財金，他未戴口罩，面對民眾要求握手、拍照也來者不拒，他表示，這個其實是醫學專業，等看到柯文哲開始戴（口罩）的時候，就是大家要開始戴的時候了，要記住握別人手，就不要揉眼睛！

柯文哲說：「重要的是不管我怎麼和你握，吃飯的時候我一定去洗手，而且我不是洗我是刷，摸別人以後不要再摸自己的黏膜，我們是醫生就會很清楚，如果你記不是很清楚的話，你就少握人家的手。」

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柯文哲強調，勤洗手是保護自己，戴口罩在社區上的風險到一個程度的時候就要戴，像醫生在醫院看門診就要戴，因為看病的大部分都有病，風險就比較高，目前在台灣社會有可能案例，但在整個社區的風險，還不是說夠高一定要戴。

柯文哲說，現階段戴口罩是有發燒、流鼻涕、呼吸道症狀，戴口罩目的是別去傳染別人，但若在社區、團體中，有可能感染風險高的程度，為安全起見，沒病人也要戴口罩，現階段少去公共場所。

媒體詢問柯文哲，雖然他認為現階段的人有症狀再戴口罩，但潛伏期非典型的非常多，可能沒有症狀，就是已經有感染力？柯文哲表示，一開始時，想說把武漢肺炎當作SARS防禦，後來想一想好像有點困難，因此現在內部還在討論，當年SARS是發燒以後才有傳染力，武漢肺炎若是有30％是非典型時，還沒發燒就有傳染力，這個防疫上就比較困難，SOP也會較有困難度，現在我們還在密切觀察，這也就是為什麼台灣要參加WHO，因為台灣的醫療水準還是比大陸高。

柯文哲指出，若有資料判讀，會比較好設計SOP，但是如果資料不全，設計就比較困難，如果媒體報導是對的，武漢30％是屬於非典型，還沒發燒就有傳染力，真的這樣的話防疫就會非常困難。

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