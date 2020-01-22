現勘臺靜農故居 文資委員認定價值：將送文資會審議

臺靜農故居外觀。（記者楊心慧攝）

2020-01-22 20:12:55

〔記者楊心慧／台北報導〕國立台灣大學擬拆除已故國學大師臺靜農在台北市溫州街的故居，多名文化界人士得知後分別向台北市文化局重新提報故居為文化資產，台北市文資委員今上午10時30分現勘，不少關心的當地居民、建築和文資界人士也參與，文資委員現勘後認為，臺靜農故居具文資價值；台北市文化局表示，將啟動文化資產價值審查程序，接下來將進文資審議會，請台大提供臺靜農在溫州街居住的歷史資料，以利後續專案小組審查。

臺靜農曾任在文學台大中文系主任20年，在藝術、歷史都有重大貢獻，他在1984年與梁實秋同時得到國家文藝獎，1985年又獲得行政院頒發行政院文化獎，原本他住在6號的日式宿舍，後來他被要求遷居到25號宿舍，但早期文資保存觀念不成熟，6號宿舍已被拆除，25號宿舍已是臺靜農生前最後一處故居。

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由於年久失修，台大打算花22萬6000元將臺靜農拆除，引起外界關注，上週多名文資人士向台北市文化局提報，台北市文化局邀集文資委員李乾朗、詹添全、戴寶村、米復國今上午到現場會勘，由於現場媒體、居民、文資團體要求進入拍攝，但因房子老舊，台北市文化局、台大以安全為由，除提報人和文資委員以外，其餘人不能進入拍攝，但文資團體質疑，應公開透明，現場一度爆發口角，最後台北市文化局、台大才願意讓眾人進到庭園拍攝。

提報人之一的台北商業大學兼任助理教授蕭文杰表示，台大城鄉所與台北市文資委員薛琴過去都做過研究，建議保存臺靜農故居，當時紀錄顯示屋況良好，如今卻讓故居被閒置、被倒塌，台大疏於管理維護，應送監察院，台大甚至提出臺靜農只住在這1年，但以章太炎故居、孫中山梅屋敷為例，分別只住半年和一天也都變成古蹟，若以審議不能有兩套標準。

蕭文杰也不滿台北市文化局，批評文化局長期怠惰，未將任何報告提供給委員，其他縣市都會發包做研究報告，但文化局直接將委員丟入現勘場域，讓委員無從得知該棟的歷史，只能依建築狀況，至少應該比照別的縣市做好研究。

台北市議員吳沛憶表示，在上次現勘中，本案被文資委員判定不具文資價值，但文化局沒有依法將現勘結果公告，是有民眾在台大網頁上看到工程訊息，一查才發現臺靜農故居已經被文化局判沒文資價值了，因文化局行政瑕疵，險遭拆除，幸好公民團體緊急提報，台大才暫緩拆除。

吳沛憶指出，臺靜農故居是50年以上公有建築，依法現勘後應公告，文化局卻偷偷摸摸辦理解除列冊，未將結果公告，已違反文資法，本次現勘文化局仍沒有提供充足調查資料給文資委員，引起文資團體質疑草率，「北市府若連基本調查研究都沒做，僅到現場看幾眼，便草率判定此案生死，台北市長柯文哲真的不要再怪民間團體稱他是文資殺手了！」

現場文資團體也擔心台大在過年期間偷拆，但台大表示，已委請建築師申請暫緩拆除執照，將等候會勘結果，並允諾絕對不會有偷拆的情況。對於被批評怠惰、放任台大疏於管理，台北市文化局文化資產科視察楊雅芳表示，該案目前不具文資身分，由所有權人台大自行管理維護。

現場不少關心臺靜農故居的當地居民、建築和文資界人士出席參與，主張保留。（記者楊心慧攝）

臺靜農故居內部。（記者楊心慧攝）

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