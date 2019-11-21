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路徑向東偏！「鳳凰」暴風圈襲台機率圖曝光

第27號颱風「鳳凰」侵台機率低，但外圍環流仍會影響台灣天氣。（圖取自氣象局）

第27號颱風「鳳凰」侵台機率低，但外圍環流仍會影響台灣天氣。（圖取自氣象局）

2019-11-21 18:04:22

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今（21）日表示，第27號颱風「鳳凰」路徑較昨（20）日向東修正，台灣各地受暴風圈侵襲機率也有所調整，氣象局預測它在未來12小時將稍微加快行進速度，強度逐漸減弱。

中央氣象局資料顯示，鳳凰颱風今日下午2點位置已來到北緯20.6度，東經124.5度，即在鵝鑾鼻東南方海面，已探得其中心氣壓為980百帕，近中心最大風力為時速108公里，瞬間最大風速為時速136.8公里，7級風暴風半徑120公里，10級風暴風半徑已有50公里。

氣象局製作「暴風圈侵襲機率圖」，從中顯示宜蘭有4%機率被颱風侵襲，花蓮為3%、基隆、台北、綠島、蘭嶼有2%，桃園、新竹、苗栗、台東為1%，其餘地區被侵襲的機率均為0；從路徑移動機率圖來看，颱風沒有登陸台灣的可能性。

氣象局提到，颱風在未來12小時內移動速度將由時速11公里小幅增快為13公里，中心氣壓也將升至982百帕，近中心最大風速、瞬間最大陣風均減慢，7級風暴風半徑範圍縮小至100公里；在未來24小時內，該颱風強度將持續減弱，預計在48小時後減弱為熱帶性低氣壓。

氣象局做出侵襲機率圖，能見到該颱風登陸台灣機率微乎其微。（圖取自氣象局）

氣象局做出侵襲機率圖，能見到該颱風登陸台灣機率微乎其微。（圖取自氣象局）

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