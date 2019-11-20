鳳凰颱風環流來襲！明北東恐有大雨 中南部飆高溫

氣象局指出，明北部有短暫雨，東北部恐有持續降雨或局部大雨。（資料照）

2019-11-20 22:39:31

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今（20）日指出，東北季風明（21）日減弱，日夜溫差偏大，全台最低溫13度，最高溫29度，北部、東半部受第27號颱風「鳳凰」外圍環流影響，將出現短暫雨，颱風海上颱風警報最快在明早會發布；環保署則對高屏地區發布空氣品質橙色指標。

氣象局指出，明白天北部地區低溫19度，高溫23度，最高降雨機率90%；東部地區低溫18度、高溫27度，最高降雨機率80%，中部地區低溫可降至18度，但高溫則有29度，為多雲天氣；南部地區多雲時陰，低溫20度、高溫30度；外島地區最高降雨機率30%，溫度介於17度至25度。

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氣象局提醒，明台灣開始受到鳳凰颱風外圍環流影響，北部會出現短暫雨，東北部地區恐出現持續降雨或是局部大雨，中南部山區也可能會有小範圍降雨，台南以北與東部地區、恆春半島、澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區會出現8至10級強陣風，提醒民眾注意安全。

氣象局提到，今年第27號颱風鳳凰，晚間8時位在鵝鑾鼻東南東方海面，以時速19公里朝西北西轉西北靠近台灣東南部海面，其外圍環流在明、後（22日）兩天將影響台灣，不排除發布海上颱風警報；氣象局副局長鄭明典在臉書表示，颱風結構還有點鬆散，但是整體雲系向著台灣東南部海域而來，需要注意。

環保署指出，明台灣北部、竹庙、宜蘭、花東等地空氣品質良好，中部、雲嘉南、馬祖、金門、澎湖則分別受臭氧、細懸浮微粒影響，空氣品質呈現黃色普通等級；高屏地區同時受臭氧、pm2.5影響，空氣品質為「對敏感族群不健康」的橙色等級。

鄭明典臉書全文

氣象局指出，明東北季風減弱，全台日夜溫差大。（圖取自氣象局）

氣象局表示，鳳凰颱風正朝台灣東南方海面逼近。（圖取自中央氣象局）

明全台北部、竹苗、宜蘭、花東地區空氣品質良好，其餘地區為黃色至橙色等級。（圖取自環保署）

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